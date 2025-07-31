«Наїлись фекалій». Верховна Рада відновила незалежність НАБУ і САП

Патрікєєва Наталія, Діана Куришко / BBC Україна

31 липня Верховна Рада проголосувала за новий президентський законопроєкт 13533 щодо САП і НАБУ.

За це проголосували 331 депутат.

Депутати закликають спікера парламенту і президента негайно підписати новий закон.

Мета документа - повернути незалежність антикорупційним органам, яку самі ж депутати скасували тиждень тому разом із президентом Володимиром Зеленським.

Це голосування - наслідок раптового рішення влади обмежити діяльність антикорупційних органів.

Під час голосування у Раді у Маріїнському парку поруч зібрався мітинг на підтримку незалежності НАБУ і САП.

Представниця президента у парламенті Галина Михайлюк, представляючи законопроєкт, заявила, що голова держави виступає за безумовну незалежність антикорупційних органів.

Активісти та експерти говорять про те, що така різка зміна курсу нардепів та Офісу президента, який великою мірою і керує парламентом, сталася після тиску міжнародних партнерів, загрози припинення фінансування та гучних протестів.

Голосування у Раді супроводжувалося емоціями. Депутат і ексспікер Дмитро Разумков заявив, що депутати "їдять фекалії", бо проголосували за знищення антикорупційних органів, коли ухвалили закон 12414. "Вам не набридло в цій залі жерти фекалії!" - спитав він у більшості.

Депутатка від опозиційної фракції ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, звертаючись до депутатів, що Банкова керує ними як колгоспом.

"Ви цьому залі витирали ноги об Конституцію. Стелилися перед ОП", - заявила депутатка, критикуючи попереднє рішення парламенту щодо закону 12414.

Лідерка фракції "Батьківщина Юлія Тимошенко розкритикувала акції протесту і заявила про спроби зовнішнього управління Україною.

Перед голосуванням депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк заявив, що вийшов з фракції через попереднє голосування парламенту.

"Мені не байдуже, у мене багато питань до тих рішень, які нам пропонують голосувати...Якщо у фракції такі лідери це не моя фракція", - заявив депутат і повідомив про погрози.

Ірина Геращенко, депутатка від ЄС, закликала керівництво Ради піти у відставку після такого сорому. Фракції "Слуга народу" закидали перезуванням у повітрі і зміну позиції на ходу.

Олександр Маріковський, депутат від "Слуги народу", фотографувався у залі з картонкою, схожою до тих, з якими люди виходили на протести.

"Ми маємо вміти виправляти помилки, ми маємо вміти відновлювати довіру!", - написав він під фото разом з керівником фракції Слуг Давидом Арахамією.

Що винесли на голосування

30 липня на позачерговому засіданні профільного комітету з питань правоохоронної діяльності нардепи підтримали президентський законопроєкт #13533 про повернення повноважень НАБУ та САП - рекомендували голосувати одразу за основу та в цілому. Без будь-яких змін по тексту.

Президент змушений був внести цей проєкт через вуличні протести та негативну реакцію США та ЄС буквально за кілька днів після того, як сам же і підписав закон про знищення незалежності антикорупційних органів.

Показово, що саме цей комітет зранку 22 липня напівтаємно і поспіхом і додав скандальні правки про знищення незалежності антикорупційних органів.

Під час засідання правоохоронного комітету законопроєкт Володимира Зеленського підтримали представники САП, НАБУ, СБУ та самого Офісу Генпрокурора, від якого антикорупційні залежні до прийняття нового закону.

Водночас НАБУ вчора написало про розслідування 31 кримінальної справи щодо чинних народних депутатів.

"НАБУ і САП послідовно доводять - закон однаковий для всіх, а депутатський мандат не звільняє від відповідальності", - заявили в інституції.

На підтримку законопроєкту виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який особисто голосував за прийняття правок на обмеження дій НАБУ і САП і, за даними ЗМІ, організовував його результативність тиждень тому.

Паралельно із президентським законопроєктом були зареєстровані ще чотири альтернативні, які, щоправда, одразу не мали шансів на ухвалення.

З чого все почалося

22 липня Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт №12414 щодо зниклих безвісти, куди в останній момент додали правки про діяльність НАБУ і САП.

Це сталося наступного дня після того, як Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора оголосили, що проводять "спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ".

Законопроєкт №12414, який головно підтримали "Слуга народу", "Батьківщина" та колишня ОПЗЖ, фактично обмежив діяльність антикорупційних органів. Окрім того, він суттєво вдарив по незалежності прокурорів у самій вертикалі генеральної прокуратури.

Якщо коротко, цей законопроєкт перетворив НАБУ і САП на залежні від генерального прокурора інституції, а сам генпрокурор отримав надповноваження, яких не було з часів Януковича.

Це небезпечно, оскільки особу генпрокурора призначає президент України за згодою Верховної Ради України. У парламенті зараз вирішальне слово має більшість президентської партії "Слуга народу". Тому рішення, які йдуть від президента, депутати переважно підтримують.

Генеральний прокурор отримав право отримувати будь-яке провадження НАБУ та передавати його на розгляд іншому прокурору.

Він також має можливість закрити провадження щодо ТОП-посадовців.

Громадськість та активісти заговорили про те, що таким чином президент України через "свого" генпрокурора хоче контролювати усі відкриті справи проти людей зі свого оточення.

Протести відбулися в різних містах країни

У день скандального голосування люди в різних містах України вийшли на площі із протестами.

Люди вимагали від президента накласти вето на закон та залишити антикорупційні органи незалежними. Проте Володимир Зеленський підписав проголосований нардепами закон у той же день, що викликало ще більше обурення.

Протести на вулицях міст тривають до сьогодні. Мітинги відбулися вчора ввечері і заплановані сьогодні під час засідання Верховної Ради.

Що запропонував президент у новому законопроєкті

Грубо кажучи, президентський законопроєкт повертає все, як було. З деякими нюансами.

Наприклад, документ передбачає проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Як пояснили у НАБУ, представники якого взяли участь у підготовці документа, він пропонує, щоб перевірку на поліграфі проводила не СБУ, а Управління внутрішнього контролю НАБУ.

"Застосування поліграфа в таких випадках - усталена внутрішня практика Бюро. Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень", - заявили у НАБУ.

У 2024 році провели понад 200 перевірок працівників НАБУ на поліграфі. У відомстві закликають, щоб під час таких перевірок не було тиску і втручання у роботу працівників.

Після того як президент передав документ Раді, у НАБУ зазначили, що законопроєкт 13533 "відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП".

У відомствах заявили, що взяли участь у підготовці тексту та закликали Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити його.

Президент же вказував, що його проєкт дозволить захистити антикорупційні органи від російських впливів. Адже приводом для ухвалення документа минулого тижня стало викриття детектива НАБУ, який нібито мав зв'язки з Росією. Проте це твердження виявилось сумнівним.

Чи було НАБУ ефективним

Влада при знищенні незалежності антикорупційних органів серед іншого закидала їм неефективність.

"Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном - у дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це не нормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками", - заявляв президент.

Хоча колишній прем'єр-міністр, а тепер міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC Україна сказав, що всі антикорупційні органи "отримали повну незалежність парламентом цього скликання, цим урядом за ініціативи саме президента Зеленського".



"За цих 6 років всі звіти Єврокомісії, звіти країн GRECO, звіти Організації економічного розвитку і співробітництва демонстрували - дослівно було написано - "remarkable progress" в антикорупційних реформах. Тобто Україна зробила дійсно великий прорив і створила одну з найсильніших, найпотужніших антикорупційних інфраструктур. Я думаю, в Європі і в світі", - сказав Шмигаль.

А ознакою ефективності роботи нових органів він назвав затримання у корупційній справі голову Верховного Суду Всеволода Князєва.