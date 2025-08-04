Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження

Аналіз 76 мільйонів зображень з прототипу станції радіотелескопа Square Kilometre Array (SKA), проведений фахівцями австралійського Університету Кертіна, виявило вплив випромінювання супутників Starlink від SpaceX на до 30% зображень у деяких наборах даних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Live Science із посиланням на дослідження у журналі Astronomy & Astrophysics.

Зазначається, що такі перешкоди можуть вплинути на результати досліджень, які залежать від цих даних. Дослідники виявили понад 112 000 радіовипромінювань від 1 806 супутників Starlink та встановили, що більшість перешкод не є навмисними.

Керівник дослідження Ділан Грігг розповів, що випромінювання деяких супутників були виявлені у діапазонах, де взагалі не повинно бути сигналів. Наприклад, вчені виявили 703 супутники на частоті 150,8 МГц, яка має бути захищена для радіоастрономії. Ці ненавмисні випромінювання можуть походити від бортової електроніки.

«Оскільки вони не є частиною навмисного сигналу, астрономи не можуть легко їх передбачити або відфільтрувати», - сказав Грігг.

Хоча Міжнародний союз радіозв'язку регулює випромінювання супутників з метою захисту астрономічних спостережень, чинні правила «зосереджуються на навмисних передачах і не охоплюють цей тип ненавмисного випромінювання», сказав виконавчий директор Кертінського інституту радіоастрономії Стівен Тінгей.

Дослідницька група зосередилась на Starlink, оскільки на момент проведення дослідження ця мережа мала найширше супутникове сузір'я із понад 7000 супутників, однак й інші супутникові мереж можуть мати ненавмисні випромінювання.

«Важливо зазначити, що Starlink не порушує чинних нормативних актів, тому не робить нічого поганого. Наші дискусії зі SpaceX на цю тему були конструктивними», - зауважив Тінгей.

Він висловив сподівання, що дослідження підтримає міжнародні зусилля з оновлення політики, яка регулює вплив супутників на радіоастрономічні дослідження, які зараз проводяться.