Трамп перекидає дві атомні субмарини через погрози Медведєва

Президент США Дональд Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни у "відповідних регіонах" через погрози колишнього президента та прем'єр-міністра Росії, нинішнього заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

У дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп назвав останні заяви Медведєва "вкрай провокаційними". "Я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах - на випадок, якщо ці дурні та запальні заяви виявляться не просто словами. Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачених наслідків. Сподіваюся, що цього разу цього не станеться. Дякую за увагу до цього питання!" - написав він у п'ятницю, 1 серпня.

Медведєв грозив США війною та ядерною "мертвою рукою"

28 липня після того, як Трамп скоротив Росії дедлайн для мирної угоди з Україною, Медведєв написав у соцмережі Х, що, "граючи в ультимативні ігри", Трамп "має пам'ятати дві речі: Росія - не Ізраїль, і навіть не Іран, а кожен новий ультиматум - це загроза і крок до війни". "Не між Росією та Україною, а з його власною країною" - додав він.

У відповідь Трамп порадив Медведєву "стежити за словами".

Після цього Медведєв пригрозив Трампу "Мертвою рукою" - російською ядерною системою, призначеною для автоматичного запуску удару у відповідь. "Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому має рацію і продовжить йти своєю дорогою", - написав він у Telegram.