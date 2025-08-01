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Epic Games знову перемогла Google у суді — Android може кардинально змінитися
14:12 01.08.2025 |
Апеляційний суд США підтвердив рішення присяжних 2023 року у справі Epic Games проти Google, визнавши магазин додатків Google Play та платіжну систему компанії незаконними монополіями. Про це повідомляє The Verge.
Суд дев'ятого округу відхилив апеляцію Google та відновив дію постійної заборони, яка зобов'язує компанію відкрити Android для магазинів додатків від конкурентів.
"Повна перемога у справі Epic проти Google!", - написав у Х генеральний директор Epic Games Тім Суїні.
Рішення означає, що Google протягом трьох років повинна кардинально змінити підхід до Google Play Store. Компанія буде зобов'язана розповсюджувати магазини додатків від конкурентів у своєму власному магазині, надати компаніям доступ до повного каталогу Google Play та припинити антиконкурентні практики, включно з обов'язковим використанням Google Play Billing.
Суперечка розпочалася у 2020 році, коли Epic навмисно обійшла платіжну систему Google у грі Fortnite, що призвело до видалення гри з магазину. На відміну від схожого позову проти Apple, який Epic здебільшого програла, справа проти Google виявилася успішною завдяки доказам таємних угод про розподіл доходів між Google, виробниками смартфонів та розробниками ігор.
Epic вже анонсувала запуск власного магазину Epic Games Store в Google Play Store. Водночас Google заявила про наміри оскаржити рішення у Верховному суді США та попередила про потенційні ризики для безпеки користувачів.
Апеляційний суд відхилив аргументи Google про те, що компанія конкурує з Apple на загальному ринку мобільних додатків. Судді наголосили на принципових відмінностях між "закритим садом" Apple та "відкритим розповсюдженням" Android, що створює різні ринкові умови.
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