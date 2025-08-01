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Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході
10:50 01.08.2025 |
Після інтеграції Gemini 2.5 Pro компанія Google розширює функціональність AI Mode. Тепер користувачі отримають чотири важливі оновлення, зокрема підтримку відео в Search Live, нову функцію Canvas, можливість завантаження PDF-файлів та інші доповнення.
AI Mode розширює можливості «Оглядів від ШІ» (AI Overviews) завдяки більш просунутим міркуванням та способам взаємодії. Він розділяє ваше запитання на підтеми та одночасно шукає кожну з них. Таким чином, AI Mode може досліджувати інтернет, щоб знайти ще більше релевантного контенту, який відповідає вашому запитанню.
Невдовзі у веб-версії AI Mode можна буде завантажувати не лише текст, а й зображення та PDF-документи. Зображення вже підтримуються на мобільних пристроях, а нова функція роботи з PDF дозволить ставити запитання щодо вмісту файлу й використовувати його як контекст для пошуку. Завантажені файли аналізуватимуться ШІ, який доповнюватиме інформацію з відкритих джерел. Розгортання функції відбудеться найближчими тижнями, а згодом з'явиться підтримка додаткових форматів, зокрема файлів із Google Drive.
Також AI Mode отримує функцію Canvas - інтерактивну панель, у якій можна створювати плани й структурувати інформацію протягом кількох сесій. Наприклад, достатньо попросити ШІ скласти план підготовки до іспиту, натиснути кнопку Create Canvas - і далі додавати або редагувати матеріали, ставити уточнюючі запитання та організовувати все по темах. Завантаження власних матеріалів, як-от конспекти чи програма курсу, дозволить додати до Canvas персоналізований контекст. Ця функція стане доступною найближчими тижнями на настільних системах у США для учасників AI Mode Labs.
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