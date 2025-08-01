Німеччина днями розпочне передачу Україні двох ЗРК Patriot

Німеччина оголосила початок процесу передачі Україні двох додаткових зенітних ракетний комплексів (ЗРК) Patriot, що стало можливим завдяки угоді з США, які замінять ці системи новітні для німецьких збройних сил (Бундесверу). Про це повідомляє

у п'ятницю, 1 серпня, міністерство оборони Німеччини.

У найближчі дні Бундсвер передасть Україні додаткові пускові установки Patriot, а протягом наступних двох-трьох місяців - інші компоненти систем для посилення української протиповітряної оборони (ППО).

"Спільними зусиллями партнерів ці системи, які пройдуть ремонтні роботи у короткостроковій та середньостроковій перспективі, будуть підготовлені та передані готовими до розгортання в Україні", - заявили у німецькому оборонному відомстві.

Німеччина досягла домовленості з міністерством оборони США про те, що натомість саме вона отримає нові системи Patriot останнього покоління, причому в прискореному темпі. Фінансуватиме це Німеччина.

"На переговорах на рівні НАТО щодо підтримки України додатковими системами Patriot Німеччина з самого початку заявила про свою готовність надати компоненти системи. Передумовою було те, що американський виробник, своєю чергою, якомога швидше поставить нові системи Patriot, щоб ми могли продовжувати виконувати наші зобов'язання перед НАТО. Це зобов'язання з боку США в силі", - зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), цитує пресслужба відомства.

Німеччина вже передала Україні три системи Patriot, які ефективно протидіють російським балістичним ракетам.

Як наголосив Пісторіус, це оголошення "вкотре показує, що Німеччина є найсильнішим прихильником України, коли йдеться про протиповітряну оборону". Водночас ФРН закликає партнерів також оперативно передати Україні додаткові системи.

Критична потреба України в ППО

Міністр оборони України Денис Шмигаль подякував партнерам, залученим до проєкту з посилення української ППО, та зазначив, що обговорював це з Пісторіусом цього тижня. "Більше можливостей ППО для України - це більше врятованих життів", - наголосив він в дописі у Telegram.

Потреба України в ППО зросла через інтенсивні російські атаки. Лише в липні Росія застосувала проти України понад 5100 керованих авіабомб, більше 3800 ударних і майже 260 ракет, зокрема 128 балістичних, повідомив 1 серпня президент Володимир Зеленський.