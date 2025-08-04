Віталій Червоненко / BBC Україна

Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрито масштабну корупційну схему за участю народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова при закупівлі дронів та засобів РЕБ для армії.

При цьому президент заявив, що директора НАБУ та керівник САП "доповіли" йому про результат і виклав фото з обома.

"Доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією", - заявив президент.

Це викликало хвилю обурення оглядачів, адже ці органи незалежні і доповідати президенту нічого не мають. Про те, що доповідь президенту цих органів підважує їхню незалежність, вже пишуть депутати від опозиції та антикорупційні експерти.

У заяві НАБУ про доповідь президенту не згадали.

Напередодні парламент повернув незалежність НАБУ і САП, які перед цим депутати і президент у них же і забрали.

Олексій Кузнєцов - депутат від "Слуги народу", якого підозрюють у корупції

До злочинної групи, за даними НАБУ, також входив колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, який зараз очолює Мукачівську районну адміністрацію.

Імена затриманих НАБУ не називає, проте свого депутата назвав голова фракції СН Давид Арахамія, який призупинив його членство у фракції, а ім'я Гайдая називають джерела ВВС Україна у НАБУ. До того ж більше немає екскерівників Луганщини, які б зараз очолювали районну адміністрацію.

Після 20 години керівниця уряду Юлія Свириденко заявила, що направляє президенту проєкт звільнення Гайдая з посади керівника Мукачівського РВА.

Зранку 3 серпня Зеленський його звільнив.

Також затриманий керівник військової частини Національної гвардії України, бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

За даними слідства, упродовж 2024-2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, отримуючи відкат у вигляді 30% від вартості обладнання. У НАБУ заявили про суми відкату приблизно 80 тисяч доларів.

Сергій Гайдай керував Луганщиною до 2023 року

Керівник МВС, до складу якого входить Нацгвардія, вже відреагував на затримання.

"Нещодавнє викриття військовослужбовців Нацгвардії - це результат роботи колег-правоохоронців і доказ того, що не може бути недоторканих серед порушників закону", - написав Ігор Клименко. За його вказівкою розпочали службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад.

"На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад", - написав Давид Арахамія.

Також партія відсторонила його від керівництва луганською обласною організацією партії.

Хто такий Кузнєцов і Гайдай

Олексій Кузнєцов - депутат, обраний від партії "Слуга народу" у 106-му виборчому окрузі в Сіверськодонецьку, який зараз окупований Росією. У Верховній Раді за цей час особливо нічим не запам'ятався. Багато оглядачів дізнались про нього чи не вперше після підозри НАБУ.

Показово, що він голосував за позбавлення НАБУ і САП незалежності, а потім за її повернення.

Сергій Гайдай - родом із Сіверськодонецька, керував Луганською областю з жовтня 2019 року по березень 2023 року. До призначення на Луганщину довго працював на Закарпатті. Тож президент і призначив його керувати Мукачівським районом на Закарпатті в 2024 році.

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