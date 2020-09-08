Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде

Ігор Петренко / Depo.ua

Председатель Луганской военно-гражданской администрации (ЛОВГА) Сергей Гайдай высказался за возобновление экономических связей Украины с оккупированной частью Донбасса. Значит ли это, что на Банковой готовят украинцев к очередному шагу по легализации сепаратистов?

По мнению главы областной власти, вследствие возобновления экономических отношений с ОРДЛО мы получим "сплошную выгоду". Разрыв экономических отношений с оккупированными территориями Гайдай назвал "политическими спекуляциями", от которых "мы ежегодно теряли около 2 млрд грн". По его подсчетам, общий объем потерь достигает 8 млрд грн. "Сколько дорог мы бы могли сделать? Например, 5 млрд грн стоит строительство областной больницы", - говорит он.

Еще одним негативным последствием блокады, по мнению руководителя ЛОВГА, является "вымывание" гривны с оккупированной территории Украины. "Гривны больше нет в быту там, остались доллары и рубли. Гривна - это тоже определенная привязка к Украине", - цитирует Гайдая интернет-сайт "Новости Донбасса".

Напомним, экономическая блокада оккупированных территорий началась в декабре 2016 года на форме акции гражданского неповиновения - перекрытия группой народных депутатов, активистов и ветеранов АТО грузового сообщения по железной дороге в ОРДЛО. Среди организаторов акции были замечены нардепы Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Егор Соболев. Экономические отношения с Донбассом они называли "торговлей на крови". Организаторы и идейные вдохновители блокады сообщали о крышевании контрабанды из Украины в ОРДЛО кем-то в верхушке украинской власти и финансировании сепаратистов из-за поставок в Украину угля с ОРДЛО. Несколько попыток силовиков разблокировать железнодорожные пути сопровождались драками с участниками акции.

Оценки этих действий в обществе были неоднозначными. Тем не менее, с 16 марта 2017 года блокада перешла на государственный уровень, когда президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совбеза о временном запрете перемещения товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне АТО.

Не потеряли возможности воспользоваться ситуацией бандитские формирования ОРДЛО. В марте 2017 года они заявили о "национализации" нескольких десятков расположенных по линии соприкосновения предприятий, принадлежавших владельцам из Украины и платившим налоги в бюджет Украины. Среди прочего сменили собственника предприятия из финансово-промышленной группы СКМ миллиардера Рината Ахметова. Это дало основания некоторым экспертам утверждать о выгодности блокады для сепаратистов и России, получившим возможность забрать предприятия и не нарваться на санкции из-за этого.

Так или иначе, но блокада торговли с ОРДЛО работает вот уже более трех лет. Столько же раздаются и голоса о необходимости ее отмены. Довольно резонансным стало прошлогоднее июньское заявление тогдашнего руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной "минской" группе Леонида Кучмы о целесообразности отмены ограничений на торговлю с ОРДЛО. Правда, Владимир Зеленский уточнил, что Кучму неправильно поняли, и предпосылкой для снятия экономической блокады должно стать возвращение незаконно "национализированных" украинских активов их владельцам. При этом что в действительности на Банковой думают о возможности возобновления торговых отношений с сепаратистами - вопрос, на который нет понятного и четкого ответа. Некоторые обозреватели считают сигналом об истинных намерениях администрации Владимира Зеленского его указ №738 от 7 октября 2019 года, которым президент поручил правительству проработать вопрос не только упрощения въезда/выезда лиц через линию разграничения, но и перемещения товаров через временную "границу". Так и осталось неизвестным, касается ли этот указ исключительно простых жителей ОРДЛО, которые покупают на свободной от оккупантов территории и везут домой продукты и вещи личного потребления.

Был и следующий сигнал. Третьего августа этого года состоялась встреча украинской делегации в "минской группе" с новым ее руководителем, Леонидом Кравчуком, и Витольдом Фокиным (который уже там рассказывал что-то о "народе Донбасса"). Тогда член ТКГ журналист Сергей Гармаш рассказал, что Кравчук озвучил на встрече идею дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Затем эта мысль была расшифрована: с точки зрения первого президента, СЭЗ должна была функционировать в пределах как подконтрольной Киеву, так и оккупированной части региона. То есть фактически это возобновление свободной торговли ОРДЛО с Украиной.

Недостаток коммуникации Банковой с обществом заполняют такие вот заявления, как высказывания главы Луганской ОВГА. И возникает вопрос: сейчас, когда не последний по рангу государственный чиновник Гайдай говорит о сплошной выгоде от торговых отношений с ОРДЛО и "политических спекуляциях", мешающих получению прибылей, где все эти борцы с "торговлей на крови", такие активные и агрессивные во времена пятого президента Украины? Их нет в информационном поле, а создается впечатление, что и в Украине в целом.

Вопрос второй: можно ли считать заявление уроженца Северодонецка Гайдая, назначенного на должность главы ОГА указом президента в октябре 2019 года, "пробным шаром", выпущенным, чтобы изучить, как изменилось общественное мнение относительно торговли с оккупантами. Поэтому важно понять, являются ли процитированные слова частной точкой зрения главы Луганской ОВГА или позицией нынешней государственной власти. По крайней мере, ни одного комментария со стороны Банковой с осуждением заявления Сергея Гайдая или его одобрением нет. Не рассказывает и премьер Денис Шмыгаль о том, как его подчиненные выполняют президентский указ об упрощении передвижения людей и товаров через линию разграничения. Молчит ответственный за эти темы вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников... Пока что это заявление прокомментировал только Гармаш, назвав его "вредной идеей".

Такое молчание первых лиц напоминает детское закрывание глаз, чтобы не видеть проблему, которая от этого сама по себе не рассосется. Ведь возобновление торговли точно станет одним из этапов легализации оккупационной власти ОРДЛО в украинском правовом поле. Или именно это и является одной из составляющих "мирного плана" Зеленского и руководителей его офиса?