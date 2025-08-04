Арахамія приходив у САП, коли там розслідували справу проти одеського бізнесмена Кауфмана, з яким його пов'язують - експрокурор САП

Під час розслідування справи про заволодіння майном Міжнародного аеропорту «Одеса», де фігурував бізнесмен Борис Кауфман, до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури приходив керівник фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія. Його називають наближеним до Кауфмана.

Про це в інтерв'ю hromadske розповів Станіслав Броневицький - колишній прокурор САП і старший групи прокурорів у справі про аеропорт «Одеса».

За словами експрокурора, Арахамія нібито шукав зустрічі з детективом НАБУ, який вів цю справу.

«Восени 2023 року я особисто бачив у приміщенні САП керівника однієї з найбільших фракцій у парламенті. Після чого мене викликав [керівник САП Олександр] Клименко і запитував про ймовірність укладення угоди з підозрюваним у цьому провадженні (Борисом Кауфманом - ред.)», - розповів експрокурор.

За його словами, жодного особистого спілкування із Давидом Арахамією в нього не було. А втім, Арахамія начебто згодом намагався сконтактувати зі старшим групи детективів НАБУ у справі Одеського аеропорту Станіславом Браверманом.

«Мені відомо від пана Бравермана, що тієї ж осені 2023 року пан Арахамія робив спроби сконтактувати з ним через певних детективів НАБУ. Який був предмет цієї розмови - мені невідомо, тому що ця розмова не відбулася. Браверман відмовився контактувати й розмовляти на будь-які теми», - додав Броневицький.

hromadske звернулося до пресслужби партії «Слуга Народу», надіслало запит до НАБУ і САП, а також запросило керівників Семена Кривоноса та Олександра Клименка на інтерв'ю.

Раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія у 2022 і 2023 роках користувався машинами одеського бізнесмена Бориса Кауфмана для перетину кордону після початку повномасштабного вторгнення.

Що відомо про справу аеропорту «Одеса»?

За даними слідства, у 2011 році двоє одеських бізнесменів (серед яких називали Кауфмана) організували схему щодо аеропорту «Одеса». Через неї місто повністю втратило будь-який контроль над аеропортом і не отримувало від його діяльності жодного прибутку. Водночас люди, які здобули контроль над аеропортом, роками привласнювали дохід від його діяльності.

Бізнесмена Бориса Кауфмана та інших фігурантів справи підозрювали в заволодінні майном аеропорту. Підозру йому вручили у 2023 році.

Зрештою, Кауфман та інші фігуранти уклали угоду зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. У результаті їх звільнили від покарання із встановленням іспитового строку.

Обвинувачені зобов'язалися відшкодувати 1 млрд грн та уникнули тюрми. Хоча в підозрі фігурантам йшлося заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта КП «Міжнародний аеропорт "Одеса"» та понад 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.