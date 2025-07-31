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Цивінський: СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення в БЕБ
13:21 31.07.2025 |
Олександр Цивінський, якого конкурсна комісія визнала переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), заявив, що Служба безпеки України не виявила жодних офіційних застережень, які могли б завадити його призначенню. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.
Цивінський повідомив, що СБУ надала офіційну відповідь на його запит, в якій підтвердила відсутність причин для його непризначення на посаду очільника Бюро.
За словами Цивінського, Служба безпеки повідомила, що не отримувала жодного запиту від Кабінету міністрів стосовно його кандидатури. Водночас перевірка відбувалась виключно на підставі звернення голови конкурсної комісії Лаури Стефан.
Також він звернув увагу, що документ, на який посилався Кабмін, був датований 30 червня - вже після завершення конкурсу, оголошення переможця та передання матеріалів уряду. Цей лист, за інформацією СБУ, був знищений після повернення з Кабміну, і другого примірника не існує.
"Тобто жодного документа, що офіційно містить "безпекові ризики", сьогодні не існує", - зазначив Цивінський.
Він додав, що конкурсна комісія провела всі етапи відбору відповідно до процедури та неодноразово підтверджувала його кандидатуру як єдиного переможця. Водночас офіційних заперечень від СБУ також не надходило.
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