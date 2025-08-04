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Зеленський через рік призначив командувача Повітряних сил. Ним став 60-річний Герой України
08:57 04.08.2025 |
Президент Володимир Зеленський повідомив, що призначив генерал-лейтенанта 60-річного Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил, які майже рік були без керівника.
Указ про призначення вже з'явився на сайті президента.
Наприкінці серпня того року Зеленський як головнокомандувач ЗСУ звільнив з посади командувача Повітряних сил ЗСУ 52-річного Миколу Олещука.
Причини звільнення офіційно не пояснили, та це сталося після того, як Олещук прокоментував загибель пілота Олексія Меся та втрату винищувача F-16, відповідаючи на критику від депутатки Мар'яни Безуглої.
Під час відбиття масованої російської атаки 26 серпня зазнав катастрофи літак F-16, а пілот загинув.
Микола Олещук обіцяв провести розслідування інциденту, натомість Безугла запевняла, що літак збив ЗРК PATRIOT. І командування це нібито приховує.
Микола Олещук заявляв, що депутатку використовують для дискредитації вищого військового керівництва України.
Після звільнення Олещука обов'язки командувача виконував Кривоножко, але із офіційним призначенням президент не поспішав.
Він повідомив про призначення 60-річного Кривоножка в день Повітряних сил 3 серпня, додавши до повідомлення в соцмережах відео із зустрічі з представниками ПС.
Зеленський розповів, що заслухав доповідь щодо розвитку Повітряних сил, які за роки повномасштабної війни пройшли "дійсно безпрецедентний шлях".
Перш ніж стати в.о. командувача, Кривоножко з 2015 року очолював повітряне командування "Центр".
Це командування відповідає за прикриття Києва.
Відомо, що за цей час командування Кривоножка в межах зони відповідальності знищило понад 1 160 повітряних цілей, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.
У 2023 році, на додачу до своїх інших почесних нагород, Кривоножко отримав звання Герой України.
З 2006 по 2008 рік Кривоножко командував 114-ю бригадою тактичної авіації, яка мала на озброєнні літаки МіГ-29.
Коментуючи призначення і майбутні завдання Кривоножка, Зеленський згадав літаки Mirage 2000, які цього року потрапили в Україні, та про розширення парку F-16.
Головне, за його словами, не зупинятися на досягнутому - "найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії" із ЗСУ, Генштабом, міноборони, а також "командами наших партнерів".
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