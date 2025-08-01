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АНАЛІТИКА

Штучний інтелект від Anthropic виявився найпопулярнішим серед бізнес-користувачів, обійшовши OpenAI

17:57 01.08.2025 |

Новини IT

 

Аналітична компанія Menlo Ventures оприлюднила новий звіт (через TechCrunch), в якому розкривається рейтинг найпопулярніших моделей штучного інтелекту для бізнесу. Згідно з цими даними, ШІ-моделі від Anthropic стали найбільш використовуваними серед підприємств.

Відповідно до звіту, частка Anthropic на ринку великих мовних моделей серед корпоративних користувачів сягнула 32%, тоді як OpenAI посідає друге місце з 25%. Для порівняння, у 2023 році OpenAI мав 50% цього сегмента, а Anthropic - лише 12%.

Значне зростання популярності Anthropic також зафіксовано в сфері програмування: на сьогодні компанія контролює 42% корпоративного ринку інструментів для кодування, що вдвічі більше за показник OpenAI (21%). Стрімке розширення популярності Anthropic аналітики пов'язують з виходом моделі Claude 3.5 Sonnet у червні 2024 року, а також із запуском Claude 3.7 Sonnet у лютому 2025-го.

У звіті також зазначено, що переважна більшість підприємств віддають перевагу закритим моделям - як у Anthropic, так і в OpenAI. Лише 13% щоденних завдань на середину 2025 року виконуються з використанням моделей з відкритим кодом, тоді як на початку року цей показник становив 19%. У цьому сегменті продовжує домінувати Meta.

Водночас OpenAI утримує лідерство серед звичайних користувачів - компанія нещодавно повідомила, що користувачі ChatGPT надсилають понад 2,5 млрд запитів щодня по всьому світу.
За матеріалами: mezha.media
 

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