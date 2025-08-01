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АНАЛІТИКА

OpenAI прибрала функцію, яка дозволяла знаходити діалоги користувачів з ChatGPT через Google

12:47 01.08.2025 |

Новини IT

 

OpenAI відключила можливість індексації публічних діалогів ChatGPT пошуковими системами після хвилі критики, що виникла через виявлення конфіденційної інформації у відкритому доступі. Про це повідомив головний спеціаліст із безпеки OpenAI Дейн Стакі в X.

Йдеться про функцію, яка дозволяла пошуковикам індексувати розмови, створені користувачами у публічному режимі. У соцмережах швидко поширилися приклади діалогів, де люди нібито зізнавались у порушеннях закону, розкривали бізнес-таємниці або іншу чутливу інформацію. Ці дані могли зʼявлятися у результатах пошуку Google, якщо були опубліковані через функцію share chat з публічним доступом.

За словами Стакі, з 2 серпня 2025 року індексація таких сторінок буде заблокована. OpenAI також вивчає додаткові кроки для обмеження доступу до таких матеріалів, якщо користувачі випадково зробили їх публічними.

Функція share chat була представлена у 2023 році як спосіб ділитися цікавими або навчальними прикладами взаємодії з ChatGPT. Однак компанія не передбачила масштабу, у якому публічні посилання можуть поширюватися або виявлятись через пошукові системи.

Нагадаємо, OpenAI нещодавно додала нову функцію у ChatGPT - Study Mode. Вона дозволяє користувачам розв'язувати завдання крок за кроком.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: OpenAI
 

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