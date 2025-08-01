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АНАЛІТИКА

Новий ЦОД ШІ у Вайомінгу споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату

 

У Вайомінгу планують збудувати новий дата-центр для обробки задач штучного інтелекту, який споживатиме більше електроенергії, ніж усі домогосподарства штату разом узяті. Це черговий доказ того, наскільки енерговитратними стають сучасні ШІ-системи.

Мова йде про масштабний проєкт у місті Шаєнн. Це спільне підприємство компанії з енергетичної інфраструктури Tallgrass та розробника ШІ-ЦОД Crusoe. Спочатку планують побудувати центр обробки даних, який споживатиме 1,8 ГВт, з можливістю масштабування до 10 ГВт. Для порівняння: одного гігавата зазвичай вистачає, щоб забезпечити електроенергією близько мільйона домівок.

Річ у тім, що Вайомінг - це штат США з найменшою кількістю населення. В ньому проживає лише близько 590 тис людей. Навіть на початковому етапі енергоспоживання об'єкту становитиме 15,8 ТВт·год на рік. Він споживатиме приблизно у 5 разів більше енергії, ніж усі домогосподарства штату разом узяті. І ще ця цифра становить 91% від сукупного використання енергії всіма житловими, комерційними та промисловими споживачами Вайомінгу разом узятими - 17,3 ТВт·год.

Після виходу на повну потужність у 10 ГВт цей центр обробки даних споживатиме 87,6 ТВт·год електроенергії на рік. Це вдвічі більше, ніж 43,2 ТВт·год, які зараз виробляють всі генеруючи об'єкти штату.

Отримання такої великої кількості електроенергії з державної мережі буде проблематичним. Тому енергетичну інфраструктуру проєкту забезпечує компанія Tallgrass, а будівництвом центру займеться Crusoe. А от назва головного замовника залишається загадкою. Дехто припускає, що йдеться про Microsoft, яка має свої дата-центри у Вайомінгу ще з 2012 року. Інші натякають на Meta, яка майже завершила будівництво власного об'єкта вартістю $800 млн у тому ж регіоні. Ще хтось припускає, що це може бути OpenAI, розробник ChatGPT. У компанії Crusoe відмовились підтвердити або спростувати, що йдеться саме про них.

Водночас Crusoe вже працює спільно з OpenAI над створенням найбільшого дата-центру у світі - в Абіліні, штат Техас. До того ж, саме OpenAI активно шукає місце для реалізації масштабного проєкту Stargate - гігантського хабу для роботи своїх моделей ШІ наступного покоління.

Новий дата-центр у Вайомінгу планують живити за допомогою окремих потужностей, зокрема газових та відновлюваних джерел. Однак деякі експерти попереджають, що енергоспоживання об'єкта може все ж призвести до зростання цін на електроенергію для звичайних мешканців, враховуючі шалений апетит галузі штучного інтелекту до енергії.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: США
 

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