Свириденко анонсувала конкурс на нового керівника Митниці

Міністерству фінансів доручено підготувати та винести на розгляд уряду проєкт рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника Державної митної служби.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками зустрічі з мінстром фінансів Сергієм Марченком.

Вона уточнила, що Кабмін може затвердити це рішення вже наступного тижня.

"Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету", - написала Свириденко.

Зауважимо, що перед голосуванням за її призначення на посаду прем'єр-міністра Свириденко не відповіла на запитання щодо строків початку конкурсного відбору керівника Митниці.

Як повідомлялося, ще у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає реформу митниці, але вона так і не розпочалася. Кабінет Міністрів мав розглянути комплексний план реформування Державної митної служби до 17 червня цього року, але не зробив цього.

На той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що для його реалізації необхідно знайти "сотні мільйонів доларів", але цих коштів немає.