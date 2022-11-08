Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укрнафта, Мотор Січ тепер у власності держави, або Воєнний комунізм на фондовому ринку

 Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Держава Україна знову зробила подарунок інвесторам. Раптом, під прикриттям воєнного стану, держава Україна просто взяла і забрала всі акції, які є в обігу, компаній Мотор Січ та Укрнафта. Просто ви думали, що у вас є щось. А потім раз, одного чудового ранку, у вас цього немає. Просто тому, що так вам і треба, буржуї.

Воєнний комунізм - найкращий спосіб створити інвестиційний клімат у країні. Приходьте інвестори.

Поки що не зрозуміло, чи компенсуватимуть активи попереднім власникам.


Так, звичайно, спочатку приємно, що, судячи з усього, в Ігоря Коломойського забрали 42% акцій Укрнафти. Довго не могли придумати, що з ним зробити, як з ним розлучитись, а тут раптом взяли та забрали. З усією своєю пролетарською ненавистю.

Але біда: що робити зі святим правом приватної власності? Навіть якщо це приватна власність олігарха. І, як завжди, простий шлях та складний шлях.

Складний - через суди, вигравши суд у Лондоні, забрати у нього акції Укрнафти як компенсацію за ПриватБанк. Довго, нудно. Але ж законно.

А є найпростіший шлях - реквізувати. Забрати не тому, що у Коломойського, а просто тому, що можу забрати, чи вирішили, що можемо забрати, адже війна. І у Коломойського забрати, і в інших. З ризиком програти потім суд. І залишитися ще винним олігарху. І головне, щоб як з облгазами Дмитра Фірташа не вийшло. Коли їх у Фірташа врешті забрали, а керують однаково його люди. І якщо люди Коломойського залишаться біля керма Укрнафти, то він не втратить нічого. Адже завжди сидів на потоках, а не створював капіталізацію.

І ще момент. Можуть забрати не безплатно. Можуть заплатити. Поки не зрозуміло, платитимуть чи ні, і скільки платитимуть, якщо будуть. І ось тут питання. Чи має держава зайві гроші, щоб викупити у Коломойського Укрнафту? І за якою ціною це робитиметься? І чи не буде Коломойський у такому разі дуже вдячний державі Україна?

Фішка в тому, що, на відміну від націоналізації ПриватБанку, така форма націоналізації не дозволяє розділити міноритарних акціонерів та Коломойського. Тобто або Коломойський отримає компенсацію, наче він звичайний Вася Пупкін, або будь-який приватний інвестор отримає дулю.

Але річ навіть не в Коломойському. Річ у тому, що акціонерами Укрнафти, та й компанії Мотор Січ, були не лише олігархи та колаборанти. Там було багато маленьких українських інвесторів. І навіть були іноземні інвестори. І ось їм одного прекрасного дня сказали: "Було ваше, стало наше". І додали: "А взагалі ми тут збираємося розвивати фондовий ринок, ви ж знаєте? Скоро робитимемо IPO. Приходьте, будь ласка. Інвестуйте в Україну. Ми ще й пенсійну систему хочемо розвивати, інвестиційну складову...".

Як ви вважаєте, що скажуть інвестори, у яких взяли й просто забрали їхню власність? Чи прийдуть вони знов інвестувати? Чи вирішать, що Україна - це та сама Венесуела у профіль?

І ще питання - а навіщо? Історія з Мотор Січчю - це окрема історія. Але й там була логіка лише забрати акції у її власника В'ячеслава Богуслаєва, а не чіпати простих українців, які мають у власності акції. Але навіщо забирати акції Укрнафти в той момент, коли у держави й так там пакет більше ніж 50%. І якщо вже вирішили, що вкрай важливо контролювати Укрнафту у зв'язку з енергетичною безпекою країни, то що заважає керувати компанією, особливо в умовах воєнного часу, коли можна просто завести свій менеджмент.

Найважливіше - принцип. Приватна власність в успішних країнах - святе. Це наріжний камінь. А якщо ви йдете шляхом свавілля, то виходить тільки бідна країна. Без інвестиційного клімату І без інвестицій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5083
  0,5266
 1,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5903  0,01 0,03 40,6179  0,09 0,22
EUR 38,8310  0,22 0,58 40,0828  0,29 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес