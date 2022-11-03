Ексглава Мінрегіону Чернишов очолив «Нафтогаз»

Кабінет Міністрів призначив нового керівника НАК "Нафтогазу". Ним став Олексій Чернишов, якого тільки 3 листопада звільнили з посади міністра розвитку громад і територій.

Про ухвалення рішення урядом ВВС News Україна повідомило джерело в Кабміні ввечері в четвер.

Цього ж дня 279 депутатів Верховної Ради вирішили звільнити Чернишова з посади міністра.

Хто такий Чернишов?

На посаді міністра розвитку громад і територій 45-річний Олексій Чернишов перебував з березня 2020 року. До цього працював очільником Київської обласної адміністрації.

Народився він у Харкові, там же закінчив виш - Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" за спеціальністю "економіка підприємства".

Потім вивчав правознавство в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

Після навчання пішов у приватний бізнес, зокрема працював у IT-компанії, яка займалася розробкою системних програмних продуктів для телекомунікаційного бізнесу.

На початку 2000-х років Чернишов почав працювати в концерні "АВЕК", засновником якого є впливовий харківський бізнесмен та депутат Верховної Ради Олександр Фельдман.

Чернишов тривалий час працював на його компанію і навіть був головою наглядової ради концерну "АВЕК".

Згодом зайнявся інвестиційним бізнесом. У 2012 році він заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, діяльність якої була сфокусована на розвитку масштабних проєктів комерційної нерухомості.

У 2014 році заснував Kyiv Vision Foundation, мета організації - популяризація України в Європі через сучасне українське мистецтво.

З 2017 по 2019 - голова Наглядової Ради Українського клубу нерухомості URE Club. З 28 жовтня 2019 пішов на державну службу, очоливши Київську ОДА.

Деякий час в ЗМІ його навіть називали основним претендентом на посаду голови Київської міської адміністрації, яку за сумісництвом обіймає мер столиці Віталій Кличко.

Олексій Чернишов одружений і має двох синів.

Питання від НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції попереджало Кабмін про незаконність призначення Чернишова до "Нафтогазу."

За даними ЗМІ, НАЗК направило листа з попередженнями на адресу керівника уряду Дениса Шмигаля.

В ньому вказано, що закон "Про запобігання корупції" забороняє державним службовцям протягом року з дня звільнення укладати трудові договори з юридичними особами приватного права, якщо протягом року до звільнення вона здійснювали контроль чи нагляд за такими юрособами.

Але Чернишов як міністр Кабміну здійснював нагляд за "Нафтогазом".

"Таким чином, призначення будь-кого з членів Кабінету Міністрів України до НАК "Нафтогаз" за вказаних обставин буде незаконним", - заявляє НАЗК.

Проте, вважають в НАЗК, у статуті компанії "Нафтогаз" визначено юрособою приватного права "безпідставно". Там вказують на те, що НАК був створений на виконання указу президента у 1998 році, а згідно Цивільного кодексу таким чином створюється юрособа публічного права.

Крім того, "Нафтогаз" працює у сфері особливого державного інтересу як публічна організація. А внаслідок того, що компанія керує об'єктами держвласності, вона фактично наділена можливістю здійснювати державне управління.

Отже, резюмує НАЗК, "Нафтогаз" є юридичною особою публічного права, але безпідставно не визначена як така у статуті. Якщо НАК офіційно визнають юрсобою публічного права, на компанію не діятиме обмеження щодо призначень з Кабміну.

Відставка Вітренка

До Чернишова "Нафтогаз" очолював Юрій Вітренко. Він був звільнений 1 листопада. На своїй посаді Вітренко пропрацював півтора року.

За повідомленням "Нафтогазу", Вітренко сам подав у відставку.

Під час війни компанія під його керівництвом зіткнулася з серйозними викликами - потрібно було підготуватися до зими та запастися газом.

Крім того, в липні "Нафтогаз" вимушений був оголосити дефолт після того, як уряд не дозволив компанії здійснити планові виплати власникам єврооблігацій. Хоча, як стверджував Вітренко, гроші на рахунках були.

"Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України", - йшлося в заяві компанії. - КМУ своєю забороною на їхню виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023".

Юрію Вітренку 46 років. Він народився у Києві. Його матір - Наталія Вітренко, екслідерка Прогресивної соціалістичної партії.

Але більше з цією політсилою Юрія Вітренка нічого суттєво не пов'язує. Сам він після розлучення родини жив з батьком.

Вітренко за освітою фінансист та управлінець. Кар'єру почав у 1990-х у фінансовому бізнесі.

Свого часу працював у відомій аудиторській компанії PricewaterhouseCoopers та тричі приходив та йшов з "Нафтогазу". Був радником голови правління та займався реструктуризацією міжнародних боргів.