НАЗК закликає уряд не призначати міністра Чернишова очільником «Нафтогазу»

Призначення керівником НАК Нафтогаз України міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції". Про це йдеться в листі голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, яке є в розпорядженні LIGA.net.

Очільник НАЗК зазначає, що Кабінет міністрів, членом якого є Олексій Чернишов, виконує впродовж тривалого часу функції загальних зборів Нафтогазу та наглядової ради компанії.

Водночас норми закону "Про запобігання корупції" прямо забороняють чиновникам і держслужбовцям влаштовуватися на роботу в юридичні особи, якщо ці компанії підпадали під їхній контроль або нагляд. Заборона діє протягом року з моменту припинення ним функцій держави.

"Таким чином, призначення будь-якого з членів Кабінету міністрів України до НАК Нафтогаз України за вказаних обставин є незаконним", - йдеться в документі.

Чернишова, за даними співрозмовника LIGA.net, який знайомий з планами уряду, Кабмін може призначити керівником Нафтогазу 3 листопада. Про те, що Чернишов може очолити Нафтогаз також повідомляв 1 листопада нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.







