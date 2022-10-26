Медведчук номер два. Чим справа Богуслаєва небезпечна для офісу Зеленського

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Викриття В'ячеслава Богуслаєва - безперечний успіх СБУ. Проте ця справа вже викликала у суспільстві дискусію: чому зрадника заарештували тільки зараз, хоча докази його колаборації з ворогом з'явилися ще у лютому?

Питання виникли одразу, як тільки СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ", які підтверджують його співпрацю з ворогом. Наприклад, голові московської компанії ЗАТ "Двигуни Володимир Климов - Мотор Січ" Анатолію Сітнову запорізький промисловець заявив про готовність поставити до Росії запчастини до гелікоптерів через одну з балканських країн. Ця розмова датована ще березнем.

Ще раніше, за кілька днів до 24 лютого, у розмові з колишнім гендиректором ПАТ "Роствертол" Петром Мотренком президент АТ "Мотор Січ" повідомив, що побував у Москві і домовився поставити нові двигуни п'ятого покоління на ударні російські гелікоптери Мі-24, Мі- 28, Мі-35. "Ми домовилися, як усе це здійснювати". А у травні у розмові з тим же Мотренко президент АТ "Мотор Січ" зізнався, що його підприємство вже десятками пересилає до РФ двигуни для гелікоптерів. "І все у нас йде, все нормально", - наголосив він.





Але затримали Богуслаєва, а також його спільника, начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності АТ "Мотор Січ" Олега Дзюбу лише 23 жовтня. Деякі ЗМІ вже повідомили, посилаючись на анонімні джерела - "незважаючи на те, що про діяльність Богуслаєва в СБУ знали до повномасштабного вторгнення, затримка з оголошенням підозри пов'язана з ретельним документуванням злочину". Можна припустити, що слідчі постаралися виявити весь ланцюжок спільників.

Звичайно, це стандартна практика - не поспішати, щоб не злякати злочинців, доки не зібрано достатньої доказової бази. Але в цьому випадку ситуація нестандартна. Запорізькі двигуни під час повномасштабної війни доставлялися хитрим шляхом до Росії і там ставилися на ударні гелікоптери, які вирушали на фронт завдавати ударів по нашій армії. А СБУ, отже, сиділа і ретельно документувала замість того, щоб негайно покласти цьому край.

Тому Банковій треба бути готовою до того, що якась частина суспільства не задовольниться такими поясненнями. І в неї з'являться інші версії. Найочевидніша - що руйнування схеми з постачанням двигунів до РФ гальмував хтось дуже високопоставлений (чи то в самій СБУ, чи то на Банковій). І тут можна вигадувати різні мотиви.

Втім, знаючи сценарний спосіб мислення нашої влади, не можна виключати, що все набагато тривіальніше. Банковій вигідно періодично зображати успіхи у викритті зрадників. У квітні було заарештовано кума Путіна, одного з лідерів ОПЗЖ, нардепа Віктора Медведчука. У вересні його обміняли на 200 українських військовополонених, і виникла потреба у новому подібному персонажі. Богуслаєв, нагадаємо, був нардепом чотирьох скликань (у 2006-2019 рр.), зберіг чималий вплив у Запоріжжі та області. Тож це досить помітний і відомий діяч, щоб влада могла хвалитися його викриттям та арештом.

Кінці у воду?

Аналогія з Медведчуком стала ще чіткішою, коли радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Богуслаєв та Дзюба можуть бути обміняні на українських військовополонених. "Ці суб'єкти можуть потрапити в обмінний список", - сказав Подоляк і навів приклад обміну 200 українців на кума Путіна. - По Медведчуку, ви бачите, використали суб'єкт: отримали всі свідчення, віддали - займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того щоб забрати своїх пацанів". Зазначимо, що адвокат Богуслаєва Ярослав Волинець після судового засідання 24 жовтня, на якому вирішувалося питання щодо арешту підозрюваних, підтвердив наявність у його клієнта російського громадянства.

За інформацією СБУ, Богуслаєв та Дзюба отримали підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі-агресору). Перша з цих статей набула чинності 15 березня, за нею покарання штрафом або в'язницею від 3 до 5 років з конфіскацією майна. Друга стаття набула чинності 23 квітня, покарання за нею в'язниця від 10 до 12 років із конфіскацією майна або без.

24 жовтня обох підозрюваних заарештовано на 60 днів. За даними слідства, вони діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для російської армії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання до РФ оптових партій українських авіадвигунів. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних гелікоптерів типу Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", які потім застосовувалися на війні проти України.

Звинувачення серйозні, і 10-12 років ув'язнення з конфіскацією виглядає заслуженим покаранням. Оскільки фігуранти справи чимало постаралися для Росії, цілком можливо, що Кремль захоче їх виміняти, тим більше Богуслаєв є носієм технологічних секретів.

Зрозуміло, що Банкова намагатиметься реалізувати цей варіант. Якби вийшов настільки ж вдалий обмін, як у випадку з Медведчуком, це, безумовно, було б чудово. Що ж до секретів, то вони напевно давно утекли із запорізького заводу до Росії. І навіть за всіх знань і досвіду Богуслаєва сумнівно, що росіяни з їхньою допомогою зможуть швидко налагодити у себе виробництво таких вертолітних двигунів.

Але є інша проблема - доля свідчень, які будуть одержані від підозрюваних під час перебування їх у слідчому ізоляторі. І тут аналогія із Медведчуком грає проти Банкової. Подоляк наголошує, що спочатку від Медведчука "одержали всі свідчення" і лише потім його віддали до Росії. Але суспільство так і не почуло, хто ж із діячів нинішньої влади допоміг (своїм сприянням чи недбалістю) Медведчуку напередодні 24 лютого втекти з-під домашнього арешту. Хто із нинішніх депутатів Верховної Ради та місцевих рад допомагав Медведчуку освоювати бюджети, які Кремль виділяв на підрив України зсередини. І якщо ці депутати втекли з України після початку повномасштабного вторгнення, то знову ж таки хто з діячів нинішньої влади їм допоміг.

Якби суспільство почуло відповіді на ці питання, тоді, напевно, ставлення до перспективи обміну Богуслаєва було б спокійним. А без цього Банкова ризикує викликати принаймні у деякої частини суспільства стійкі підозри, що головним мотивом обміну є бажання сховати кінці у воду.

До речі, адвокат Богуслаєва Волинець після судового засідання 24 жовтня заявив, що "травневі та березневі розмови - про контракт 2021 року" і що у 2021 році, незважаючи на війну, добро на контракт дала "держава Україна в особі державних органів". І це виглядає правдоподібним. "У контрактах був пункт, що вони вступають в законну силу, якщо на це дадуть дозвіл державні органи України. Дозвіл був наданий. Валютна виручка заходить на рахунки, а не просто в кишені", - додав адвокат.

Очевидно, що для влади не важко було б перевірити його слова і підтвердити їх чи спростувати. Якщо ж цього не буде зроблено і влада буде просто намагатися уникнути неприємних питань, тоді історія з Богуслаєвим може зіграти проти Банкової. Хоча, наголосимо, це безумовно позитивна історія - якщо постачання запорізьких двигунів ворогові справді нарешті припинено.

