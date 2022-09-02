Перемоги вирішили не чекати. Чому оточення Зеленського почало війну компроматів

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Наразі у протистояння втягнуті Андрій Єрмак, Кирило Тимошенко, низка парламентських «слуг народу», включаючи голову партії Олену Шуляк, та керівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Після початку великої війни логічно було очікувати, що всередині правлячої команди відставлять у бік колишні протиріччя - принаймні до перемоги. Спочатку так воно й було. Але останніми місяцями ми бачимо наростання нових конфліктів в оточенні Володимира Зеленського. І ґрунт у них теж новий: компромат про діяльність після 24 лютого.

Маленька помста Куршутова

Про те, що вкидання компромату тільки-но починається, прозоро натякнув бізнесмен Сеяр Куршутов. 30 серпня він написав на своїй Facebook-сторінці, що "88 народних депутатів, здригаючись, чекають на публікацію своїх іноземних паспортів". А тепер, за його словами, до них "додасться кілька десятків парламентаріїв і чиновників, які незабаром мають прочитати про вивезені в Польщу мільйони". Ну і щоб не здатися голослівним, він навів приклад. "За моєю інформацією, Шуляк Олександр та Олексій Заремба, чоловік та брат народного депутата Олени Шуляк, перетнули кордон у пункті пропуску "Краківець" 9 березня о 23:46 без декларування матеріальних цінностей, в автомобілі Toyota Land Сruiser AA8853XK. Заїхали до Польщі, завізши $1,3 млн, 5 годинників, колекцію ікон та три шуби ", - повідомив Куршутов.

Наголосимо, що Олена Шуляк - не просто депутат, а голова партії "Слуга народу". Цю посаду вона отримала у листопаді минулого року, як то кажуть, за протекцією Андрія Єрмака.

Сам Куршутов теж людина не проста. 15 квітня минулого року він потрапив під санкції РНБО і відразу ж відреагував звинуваченням на адресу Єрмака: "У список санкцій мене включила близька до президента людина - Андрій Єрмак, голова Офісу президента. Причина - зведення особистих рахунків і комплекс неповноцінності на ґрунті невдач в особистому житті ". Зараз, схоже, Куршутов вкинув в інформпростір шматочок компромату на Шуляк саме для того, щоб ударити по Єрмаку.

Недруги Олени Шуляк

Втім, таке бажання виникло не лише у Куршутова. 31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що "правоохоронці розслідують можливі зловживання Шуляк з метою отримання хабара". Відповідне кримінальне провадження було зареєстроване ще 18 лютого - а повідомлення про нього раптом з'явилося саме зараз.

"Перевірив... дійсно, таке провадження було зареєстроване Бучанським відділенням Нацполіції за рішенням Ірпінського суду, але ще до 24 лютого, і давно було закрито... "повне фуфло" - так охарактеризував це провадження мій співрозмовник з Нацполіції, - прокоментував це повідомлення екс-нардеп Ігор Мосійчук. - За інформацією мого джерела в ОП, за інформаційним мочиловом Шуляк стоїть заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко через те, що Олена почала пхати свій носик у питання "Великого будівництва" та розграбування, а точніше розпродажу гуманітарної допомоги".

Як відомо, "Велике будівництво" зараз відновлюється, а з ним і всі чутки про корупційну складову. Кирило Тимошенко є куратором цього проекту, як і розподілу західної гуманітарної допомоги, що надходить в Україну. Корупційні скандали навколо цього спалахували неодноразово. Зокрема, про розкрадання гуманітарки у Запорізькій області ще з квітня повідомляла усі інстанції нардеп від 79-го округу (зараз під окупацією), член фракції "Слуга народу" Юлія Яцик. Нещодавно за цю справу взялися НАБУ та департамент контррозвідки СБУ, керуючись наводкою від Служби зовнішньої розвідки України. Не дивно, що хтось міг занервувати, побачити в цьому руку Єрмака і спробувати завдати удару у відповідь - якщо не по самому Єрмаку, то по Шуляк.

Це не єдина нагода для дискредитації Шуляк. Давно відомо про конфлікт, пов'язаний з інтересами у будівельній сфері, між Шуляк та головою парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрієм Клочком. Шуляк є заступником Клочка у цьому комітеті та очолила бунт проти нього. "Мій співрозмовник з Офісу президента розповідає, що навіть "пересічні" депутати обурені тотальною корупцією", - повідомив журналіст Влад Сидоренко. За словами його джерела, "Клочку пред'явили тотальну корупцію та непорядність його колеги по комітету. Його відставка була узгоджена тут, на Банковій. Але Андрій хлопець упертий, самовпевнений. З амбіціями. Він якось збирав навіть підписи за відставку Олексія Чернишова, бо той не надто був уважним до прохань Клочка... Коротше, Клочко ж на Кирила спирається..." Мається на увазі, звісно, Кирило Тимошенко.

"У Кирила - телеграм-канали, комерційне розміщення у ЗМІ всякого лайна. Він атакував Олену. Тут кілька цілей - захист Клочка та контратака, спроба перехопити контроль над партією", - розповіло далі те саме джерело. За його словами, план полягає в тому, щоб скомпрометувати Шуляк в очах Зеленського, після чого той має захотіти прибрати її з партійної посади.

Ланцюжки конфліктів

Останніми місяцями були й інші гучні конфлікти між "слугами народу". Найбільший резонанс викликала багатосерійна публічна суперечка між Миколою Тищенком та Мар'яною Безуглою. Тищенко - кум Єрмака, але ЗМІ давно вже розповідають, що Єрмак від кума втомився. А от Безугла для нього цінний кадр - минулого року вона очолювала комісію з "Вагнергейту" та забезпечила "правильні" висновки, а три місяці тому фактично виконувала функцію "комісара Банкової" на східному фронті. Єрмак тоді наголосив в інтерв'ю LB.ua, що Безугла "має право, як народний депутат, бути там".

15 липня Безугла звернулася до керівництва партії з пропозицією виключити Тищенка з фракції та партії. Раніше вона звинувачувала Тищенка у причетності до шахрайських схем на людському горі та дала відповідні свідчення у Нацполіції. 19 липня Шуляк своїм розпорядженням достроково припинила повноваження Тищенка на посаді голови Закарпатської парторганізації. "Партія має асоціюватися із щоденною копіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", - зазначила Шуляк. Напевно, це рішення було погоджено з Єрмаком.

Хоча Тищенка не вигнали з партії та фракції, як пропонувала Безугла, але сам він, схоже, вважає себе приниженим і намагається самоствердитись. На роль "хлопчика для биття" він обрав цілого главу "Нафтогазу" Юрія Вітренка, який, як відомо, вважається протеже Єрмака.

"Оскільки роль наглядової ради НАК зараз виконує Кабінет Міністрів, звертаюся до прем'єр-міністра Дениса Анатолійовича Шмигаля дати оцінку рішень керівника НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка щодо доцільності витрат сотень мільйонів на оренду красивого офісу у розпал війни з російським агресором. Якщо факти нецільового використання коштів НАК "Нафтогаз" чи корупційні дії підтвердяться, Вітренко зобов'язаний негайно залишити посаду керівника НАК і постати перед судом", - заявив Тищенко 23 серпня.

А 31 серпня Тищенко повідомив, що надіслав відповідні депутатські запити керівникам Кабміну, прокуратури та СБУ: "Від небайдужих громадян почала надходити додаткова інформація. Виявляється, НАК "Нафтогаз", якому постійно не вистачає грошей на придбання газу для потреб населення, роздає багатомільйонні безвідсоткові кредити друзям Вітренка. Фактично він користується грошима "Нафтогазу" як своїми. Все це додав у запити. Вітренко не керуватиме "Нафтогазом", він відповідатиме перед законом".

"Втопити один одного в компроматі"

Можна було б наводити ще приклади, але навіщо? Картина і так занадто неприваблива. Люди з оточення Зеленського посилено топлять один одного у компроматі. А останні події (розслідування розкрадання західної гуманітарки у Запоріжжі) прискорили цей процес.

Здавалося б, всі учасники цих чвар повинні розуміти, що вони завдають шкоди не лише репутації один одного, а й іміджу Зеленського та партії "Слуга народу" (не кажучи вже про імідж України в очах західних партнерів). У спільних інтересах було б кожному спокійно працювати на своїй ділянці і не лізти в чужий город. Чому ж це не виходить?

Стисло можна відповісти: нерви. У людей здають нерви. Якби йшлося лише про старі конфлікти (а в Андрія Єрмака та Кирила Тимошенка давній конфлікт), то їх, напевно, можна було б якщо не забути, то хоча б відкласти до кращих часів. Однак проблема в тому, що після 24 лютого багато представників влади встигли проявити себе не з найліпшого боку. Інакше кажучи, на всіх з'явився новий компромат.

І саме на цей новий компромат, що з'явився після 24 лютого, найболючіше реагує суспільство. Люди можуть забути старі гріхи - те, що було до початку великої війни, але корупцію та зловживання після 24 лютого вони не пробачать.

Наразі всі учасники чвар усередині влади підозрюють один одного в тому, що запаси компромату буде використано. А коли хтось чужий - той самий Куршутов - починає власну вендетту, це взагалі звучить як стартовий постріл до війни всіх проти всіх.

До речі, Куршутов свій пост про Шуляк прибрав (після того як він розійшовся онлайн-медіа та соцмережами). Зрозуміло, не для того, щоб загнати випущеного джина назад у пляшку...

