Пошук зрадників. Чи зможе ОП списати всі провали через початок війни на СБУ

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Суспільство може не задовольнитись версією про те, що у провалах під час підготовки до великої війни винні зрадники із СБУ. І тоді недовіра до влади лише посилиться.

Вже кілька місяців на Банковій зайняті проблемою, на кого повісити усі головні провали влади у підготовці до великої війни. Необхідність цього з'ясувалась ще у квітні, коли було зупинено переговорний процес і стало зрозуміло, що війна буде довгою. Чим довше тривають бойові дії, чим більше гине українців, військових та цивільних, тим гостріше звучать питання щодо причин поганої підготовки до повномасштабного російського вторгнення.

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11.05.2022 Журналіст Ростислав Демчук: Розмінуванню території Херсонщини на межі з Кримом сприяли Андрій Єрмак та Ірина Верещук



Цілком природно на роль "головного винного" було визначено СБУ. Про таку перспективу "ДС" розповіла два місяці тому. Голова СБУ Іван Баканов хоч і був старим другом Володимира Зеленського, але це не врятувало його від президентської немилості.

Розслідування Reuters

Зрозуміло, що суспільство не влаштують абстрактні історії. Потрібні конкретні прізвища ворожих агентів та правдоподібні сюжети з подробицями зради. Для виконання цього громадського запиту вже вирує робота. Про один конкретний приклад розповіло агентство Reuters у своєму журналістському розслідуванні, яке вийшло 28 липня.

"Судові документи та показання свідків розкривають роль начальника служби безпеки ЧАЕС Валентина Вітера, який перебуває під вартою і під слідством за відсутність на свому посту. Виписка з державного реєстру досудових розслідувань, з якою ознайомилося Reuters, показує, що Вітера також підозрюють у державній зраді..." - йдеться в публікації. Вітер був відряджений із СБУ на роботу заступника гендиректора ЧАЕС з режиму фізичного захисту в середині 2019 р., тобто вже за Баканова на чолі СБУ.

Одне з джерел Reuters повідомило, що у листопаді минулого року Росія почала посилати в Україну агентів розвідки під прикриттям, яким було доручено встановити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку ЧАЕС. Метою агентів було забезпечити відсутність збройного опору після приходу російських військ. "За словами джерела, Чорнобиль також служив пунктом передачі документів із штаб-квартири СБУ. В обмін за плату українські чиновники передали російським шпигунам інформацію про військову готовність України, - стверджує Reuters. - Огляд українських свідчень та судових документів, а також інтерв'ю з місцевим чиновником показують, що Київ проводить як мінімум три розслідування поведінки людей, які працювали в Чорнобилі. Згідно з цими документами, в ході розслідування було виявлено як мінімум дві особи, підозрюваних у наданні інформації російським агентам або іншому сприянні їм у захопленні станції".

Один із цих двох людей - згаданий вище Вітер, а інший - колишній начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов. Його привів на цю посаду Баканов. До роботи в СБУ Наумов керував держпідприємством "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". Наразі військові прокурори у справі Вітера вивчають його зв'язки з Наумовим, "згідно з джерелами, знайомими з ходом розслідування, та стенограмою допиту Вітера, з якою ознайомився Reuters".

Дозована правда

Додамо, що справу щодо Наумова веде ДБР. Ще 17 червня програма "Схеми" повідомила інформацію від ДБР: "Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої державної зради громадянина України, який, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та в подальшому керівну посаду в СБУ, збирав відомості щодо функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру".

Немає сумніву, що в СБУ були зрадники, і викрити їх - це свята справа ДБР та прокуратури. Але треба сказати й інше: навряд цього достатньо.

ЧАЕС - це лише точка на карті. Навіть якщо два зрадники забезпечили ворогові захоплення ЧАЕС, це зовсім не пояснює, як ворогові вдалося за лічені години дістатися від білоруського кордону до Чорнобиля і потім до Іванкова, а звідти двома колонами до Вишгорода та Бородянки. Не можна це все повісити на двох СБУшників. Точніше, можна, але є небезпека того, що суспільство не задовольниться цією версією. І тоді недовіра до влади лише посилиться.

Те саме можна сказати і про провали, які були допущені на півдні. Нагадаємо, що наприкінці березня Зеленський звільнив з посади начальника управління СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його (як і Наумова) генеральського звання. Криворучко також був протеже Баканова. 17 червня голова Херсонської облради Олександр Самойленко повідомив, що на ворога працював помічник Криворучка Ігор Садохін: "Вважається, що саме він видав ворогові сітку мінних полів".

Знову ж таки, можна, звичайно, спробувати повісити на двох СБУшників стрімке просування ворога з Криму на захід до Херсона та на схід до Маріуполя. Але сумнівно, щоб суспільство у це повірило.

Сигнал від військових

Більше того, спроби повісити всі провали влади на кількох СБУшників вже викликають реакцію у відповідь. І не лише від "диванних воїнів", а й від людей, шанованих серед військових. Як приклад наведемо оцінки генерал-майора запасу Сергія Кривоноса, який з березня 2019 р. до грудня 2020 р. був заступником секретаря РНБО. 29 липня він дав велике інтерв'ю російському історику Марку Солоніну, який перебрався до України у 2019 р., зараз мешкає у Києві.

Зокрема, в інтерв'ю обговорювалося, чому за кілька днів ворог дістався з Криму до Маріуполя. "Чи може бути якесь інше пояснення такого маршу, окрім злочинної недбалості?" - спитав Солонін. "Це не недбалість, - відповів Кривоніс. - Це зрада. Питання, хто віддав команду на розмінування мостів із Криму. Оце питання, яке хвилює всіх. Військові просто сміються з розповідей про те, що СБУшники здали [ворогові] карти мінних полів, здали порядок мінування об'єктів". За його словами, СБУ не мала стосунку до цих питань, і "ніяк у людей навіть із генеральськими погонами в СБУ ці документи не могли з'явитися. І ці люди точно не могли дати команду на розмінування певних об'єктів. Це просто інформаційна маніпуляція, створення хибних цілей, на які всі відволікаються, насправді це пустушка. Тому це чистої води зрада, і хто ж зрадник - ще має почути суспільство".





Свідчення Кривоноса важливі ще й у тому плані, що, за його словами, свого часу він особисто відповідав за мінування всіх виходів із Криму. "У 2014 році з березня по середину травня я відповідав за протидиверсійну діяльність у Херсонській області. І я точно знаю про мінування всіх мостів, містків, навіть жердинок... І тому для мене був шок, коли ми втратили величезний шматок території... Це зрада... Я думаю, розслідування після нашої перемоги покаже, хто винен у цьому провалі".

Запис цього інтерв'ю прослухали вже понад 300 тисяч людей. Звичайно, можна припустити, що Кривоніс висловлює лише свою особисту думку. Але навіть у цьому випадку не можна заперечувати, що такі самі сумніви мають багато людей на фронті. Тому для нашої перемоги важливо, щоб влада думала не про порятунок свого іміджу, а про те, щоб провести реальне розслідування всього, що робилося останні 12 місяців перед великою війною. Тоді, до речі, і імідж урятується.