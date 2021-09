Конец мнимой деолигархизации. Зачем французы сравнили Зеленского с пособниками нацистов

Юрий Вишневский / Деловая столица

Банковая получила изысканный подарок от Пинчука, которому вряд ли нравится перспектива оказаться в реестре олигархов.

Владимиру Зеленскому нанесли два удара - по имиджу и по планам. Особенно печально для него то, что это обсуждалось на международном форуме YES, организованном в Киеве Виктором Пинчуком. В форуме приняли участие около 70 политиков, дипломатов, бизнесменов и других деятелей из более чем 20 стран.

Удар по имиджу

Едва ли можно представить себе что-то худшее, чем тот пиар, который получил на форуме YES законопроект Зеленского об олигархах. Администратор YES, исполнительный вице-президент французской Havas Group Стефан Фукс сравнил инициативу Зеленского с реестром евреев, который вели пособники нацистов.

Фукс заявил, что проект закона об олигархах противоречит демократии и верховенству права, потому что он направлен против конкретной категории людей. «Этот проект закона ужасает нас. Это однозначно не будет способствовать пониманию между Францией и Украиной, - подчеркнул он. - Последний раз мы создавали такой реестр в 1941 году, когда мы во Франции сотрудничали с нацистами. Мы основали реестр для евреев. Это было ужасно».

Этот удар по имиджу для Зеленского особенно болезненный. Жестокая ирония судьбы в том, что Зеленский надеялся хвастаться своим законопроектом как перед украинцами, так и перед европейцами. Якобы это чудодейственное средство для деолигархизации, которое должно приблизить Украину к европейской цивилизации. Но вместо этого Зеленский получил сравнение с пособниками нацистов.

И тут важно понимать, кто такой Стефан Фукс. Это не какой-то там гость форума, а, повторимся, администратор YES. Французская Havas Group - одна из крупнейших мировых рекламных и пиар-групп, которая работает в более чем 100 странах. Ей Пинчук доверил организовывать форумы YES, и именно потому ее вице-президент Стефан Фукс является администратором YES.

Добавим, что Фукс - это один из сильнейших европейских специалистов по коммуникациям и связям с общественностью, кавалер ордена Почетного легиона - высшей государственной награды Франции. Поэтому Банковая имеет основания опасаться, что негативные оценки инициативы Зеленского начнут распространяться в мировых медиа.

К слову, на том же форуме YES выступил ведущий телеканала CNN Фарид Закария. Он заявил, что проект закона об олигархах создает препятствия для свободного функционирования СМИ и свободы слова в Украине.

Также нетрудно предположить, что это изысканный подарок Зеленскому от Пинчука. В самом деле, вряд ли Пинчуку нравится перспектива оказаться в реестре олигархов. Тем более что еще в мае сам Зеленский лично объявил, какими последствиями угрожает попадание в этот реестр: «Тогда этот крупный бизнес может потерять большую часть активов за рубежом, и цена их активов в Украине и за рубежом упадет».

Поэтому будет совсем не удивительно, если Пинчук использует для дискредитации инициативы Зеленского возможности YES. В этой связи нелишне напомнить состав наблюдательного совета YES. Кроме Пинчука и Фукса в этот орган входят экс-президент Польши Александр Квасневский, экс-премьер Швеции Карл Бильдт, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, экс-президент Европарламента Пэт Кокс, экс-премьер Дании и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Удар по планам

Интерес к законопроекту Зеленского на форуме YES был подогрет сообщением о том, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил этот проект на экспертизу в Венецианскую комиссию, после чего ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на ковид. Разумков хотел лично посетить форум YES, но из-за вируса выступил по видео.

Он подчеркнул, что направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию на основании того, что получил обращение от уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и от четырех оппозиционных фракций - ОПЗЖ, «Батьківщини», «Европейской солидарности» и «Голоса». «Я считаю, что это правильное решение. Это первый случай, когда мы увидели полное объединение всех оппозиционных фракций, представленных в парламенте, с просьбой к председателю Верховной Рады направить законопроект в Венецианскую комиссию», - заявил спикер. Свою собственную позицию он тоже обозначил: «Мы не можем построить правовое, демократическое государство, в котором действительно будут с уважением относиться к правам и свободам человека, если власть будет идти другим путем. Требовать от общества, чтобы они уважали закон, можно только показав личный пример».

Решение Разумкова получило поддержку участников форума YES. Член наблюдательного совета YES, экс-премьер Швеции Карл Бильдт заявил, что Украине будет полезно получить выводы Венецианской комиссии по данном законопроекту. «Венецианская комиссия является квалифицированным экспертом Европы по вопросам конституционного права, и ее мнение было чрезвычайно полезным для ряда стран, когда те сталкивались с любым спорным или сложным вопросом верховенства права», - подчеркнул он.

О том же заявил заместитель главы Консультативной миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау: «Венецианская комиссия всегда пользуется большим авторитетом в деле законотворчества. Ее выводы относительно таких вопросов играют в Украине конструктивную роль. Думаю, в общем вам было бы полезно послушать мнение Венецианской комиссии».

Консультативная миссия ЕС работает с 2014 г. Она предоставляет украинским госорганам стратегические консультации и практическую поддержку, чтобы реформы проводились согласно стандартам ЕС. И если эта миссия поддерживает позицию Разумкова, это говорит о том, что западные партнеры не поверили в чистоту намерений Банковой и решили торпедировать проект Зеленского.

Можно ожидать, что Венецианская комиссия придет к тем же выводам, которые уже озвучил Стефан Фукс, только без эпатажного сравнения Зеленского с пособниками нацистов. Главная претензия в том, что законопроект направлен против конкретной категории людей. Хочешь настоящую деолигархизацию - ломай механизмы влияния олигархов на власть, а не создавай позорные реестры.

Чем ответит Зеленский

Конечно, Банковая может проигнорировать все эти предостережения и заставить «слуг народа» быстро проголосовать за проект Зеленского, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии. Поскольку Разумков самоизолировался, то командовать в Раде будет его первый зам Руслан Стефанчук, а это существенно облегчает задачу.

Однако если Банковая решится на такой сценарий, она рискует ввязаться в информационную войну на двух фронтах. В Украине все оппозиционные партии будут обвинять Зеленского в стремлении продавить через парламент явно антиконституционный закон. И что это нужно ему не для деолигархазации, а для укрепления своей диктатуры. А европейские и американские медиа будут акцентировать на том, что Зеленский хочет удушить свободу слова. И что для этого он создает реестр неугодных владельцев медиа, как когда-то пособники нацистов создавали реестры евреев.

Во всей этой истории стоит отметить еще один момент. Банковая потеряла инициативу. На языке футбола можно сказать - у нее отобрали мяч. Причем для этого объединили усилия такие разные игроки, как Разумков, ОПЗЖ, «Батьківщина», «Европейская солидарность», «Голос» и Пинчук. Хотя. конечно, пока еще лишком рано делать выводы. Новый политический сезон только начался, и впереди еще немало интересных игр.