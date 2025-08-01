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АНАЛІТИКА

Китай звинуватив Nvidia у створенні бекдору у ШІ-чіпах H20

 

Китайські регулятори заявили, що в ШІ-чіпах Nvidia H20, постачання яких нещодавно дозволили США, виявлено «бекдори». Вони нібито дають змогу відстежувати місце розташування і віддалено відключати пристрої.

Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC) викликала компанію до суду. Агентство зажадало роз'яснень і документації щодо виявлених порушень безпеки. На думку аналітиків, це поставило під удар плани Nvidia щодо відновлення бізнесу в країні.

H20 був створений в обхід американських експортних обмежень і мав стати ключовим продуктом Nvidia на китайському ринку. Після зняття заборони на постачання генеральний директор корпорації Дженсен Хуан особисто відвідав Пекін. Він запевнив клієнтів у надійності компанії та представити новий GPU серії Blackwell, що відповідає правилам Вашингтона.

Однак заяви CAC поки що не підкріплені конкретними фактами. Експерт із китайських технологій Пол Тріоло зазначив, що ставиться до звинувачень скептично, оскільки регулятор не розкрив ні джерела аналізу, ні результати китайських випробувань. Nvidia поки що не дала офіційного коментаря.

На цьому тлі Пекін посилює курс на заміщення високотехнологічних продуктів. Великим корпораціям рекомендовано збільшувати закупівлі вітчизняних чіпів. Від цього виграють Huawei та місцеві виробники Biren і Cambricon, які отримують підтримку держави для розвитку національної ШІ-екосистеми.

Водночас у США посилюється тиск на виробників чіпів. Конгрес обговорює законопроєкт, який може зобов'язати Nvidia та її конкурентів вбудувати систему відстеження в експортовані процесори. Противники вказують, що такі заходи прискорять розвиток китайського ШІ та створять загрозу американській безпеці.

Експерти зазначають, що ситуація залишається невизначеною. Виробництво H20 відновилося, але до постачання клієнтам мине дев'ять місяців. По обидва боки Тихого океану є впливові сили, які виступають проти угоди. У США з міркувань безпеки, у Китаї - заради прискорення переходу до незалежної індустрії чіпів.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: NVIDIA, Китай
 

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