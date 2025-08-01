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Сервіс UpWork почав розблоковувати акаунти українських користувачів, - Федоров
Відома фріланс-платформа Upwork почала розблоковувати акаунти українських користувачів після того, як з офіційним запитом до неї звернулося Міністерство цифровізації України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.
"UpWork розпочав процес розблокування акаунтів. Дякую українським користувачам, що звернули увагу на проблему", - написав Федоров.
Зазначимо, 16 липня Федоров звернувся до керівництва платформи Upwork з приводу масових блокувань акаунтів українських користувачів. Відповідного листа було надіслано на ім'я CEO компанії Гайден Браун.
Українські користувачі зіткнулися із масовим блокуванням без пояснення причин та можливості апеляції попри повну верифікацію. Ситуація була неприйнятною, тому Мінцифри запропонувало керівництву платформи терміново провести аудит усіх блокувань українців і вдосконалити механізм верифікації на платформі.
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