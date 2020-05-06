Партия мэров: VIP-агитаторы, тень Ахметова и «спарринг» для «Слуги народа»

Ігор Петренко / Depo.ua

Вокруг проекта "партия мэров" много версий и слухов. Попробуем разобраться, кому он выгоден, не является ли хитрой схемой, и просчитали ли его авторы все "за" и "против".

Depo.ua на днях писал про партию мэров - новый политический проект, который, якобы, инициирует мэр столицы Виталий Кличко. И с этой целью, по информации ряда источников, он уже начал переговоры с городскими главами ряда городов страны. Тогда мы предположили, что этот проект - нежизнеспособен, учитывая серьезные идеологические разногласия даже между мэрами городов-миллионников, не говоря уже о главах меньших по численности населения городов. Однако объединение может произойти, если этому поспособствуют несколько факторов.

Три фактора в пользу "партии мэров"

Первый фактор - "слуги" будут главными конкурентами мэрских политпроектов на местных выборах, что подтолкнет действующих глав вынужденного союза для создания в городских советах депутатской опоры для себя. Иначе победа на выборах пока безальтернативных Виталия Кличко, Геннадия Кернеса, Геннадия Труханова, Бориса Филатова и других сильных фигур ничего им не даст, потому что они не будут иметь своего большинства в советах.

Рейтинги "Слуги народа" падают, что демонстрируют последние соцопросы, однако, во-первых, президентская партия все равно остается лидером со значительным отрывом от других партий, а, во-вторых, даже если рейтинг к осени упадет еще на несколько процентов, то и этого хватит, чтобы получить в местных советах многочисленные фракции. С которыми придется договариваться. Поэтому совместная партия для мэров выглядит достаточно привлекательным проектом - если они и не получат своего большинства, то хотя бы, заручившись поддержкой других фракций, будут иметь возможность создать лояльные коалиции. Чтобы противодействовать "слугам".

Второй фактор: "слуги" намерены изменить закон, увеличив проходной барьер для партий до 5%, кроме того, партии, которые хотят баллотироваться, заставят это делать одновременно на 2/3 избирательных округов. Это зажжет красный свет перед мелкими и региональными политпроектами. На которые часто делают ставку мэры. Впрочем, с принятием таких новшеств могут возникнуть проблемы. И создадут их не парламентские "меньшевики", которым потенциально даже выгодны такие изменения, ведь крупные партии способны пройти и 5-процентный барьер, и накрыть своими кандидатами почти всю карту, а монобольшинство. Оппозиция просто не будет голосовать за перекраивание закона, потому что ей на руку обвинить власть в политических игрищах за несколько месяцев до выборов. Это может стать их предвыборной фишкой.

А вот в "зеленой" фракции голосов может не хватить. Зе-мажоритарщики хотят, чтобы формирование предвыборных списков отдали им, однако в высшем руководстве относительно этого существуют оговорки. Потому что, во-первых, не все мажоритарщики продемонстрировали преданность политике партии, что прекрасно видно по результатам голосования в Раде, а, во-вторых, слишком рискованно ужесточать своих же мажоритарщиков, которые могут стать "царьками" в отдельных регионах. А потом "рисовать фигвамы" высшему руководству. Поэтому результат голосования за указанные выше изменения зависит, прежде всего, от "пряников", которые Банковая сможет предложить "зеленым" мажоритарщикам. Если внутри монобольшинства доторгуются, тогда у мэров останутся два выхода - либо договариваться между собой о совместном проекте, либо идти на поклон к Петру Порошенко, Юлии Тимошенко или Юрию Бойко с Виктором Медведчуком. То есть, выбирать между плохим вариантом и еще худшим.

И, третий фактор - заинтересованность в союзе мэров других игроков. Речь идет, прежде всего, об олигархах. Сейчас сложилось так, что ни у кого из них нет "золотой акции" ни в парламенте, ни в политикуме в целом. Однако ситуация для них может улучшиться после местных выборов, благодаря которым они получат влияние в целых регионах, проведя в местные советы и на мэрские должности своих людей. Так, можно традиционно разложить яйца в разные партийные корзины, однако куда интереснее сыграть по-крупному: если грабить, то миллион, а если любить, то королеву.

"Тень Ахметова" и VIP-агитаторы из "эпохи бедности"

Согласно источникам Depo.ua, интерес к проекту "партия мэров" будто бы проявляет самый богатый человек страны Ринат Ахметов. Другие присматриваются, однако здесь может сработать еще одна простая истина - кто первый встал, того и тапки. Если про Ахметова - правда, тогда мы можем получить возрожденную "Партию регионов". Но с очень простой идеологией: мэры-хозяйственники и их команды профессионалов против "слуг"-непрофессионалов. Учитывая то, что "Оппоблок", который связывают с Ахметовым, существенно уступает в рейтингах "ОПЗЖ", "партия мэров" способна стать отличной инвестицией в будущее: если сработает на местном уровне, тогда можно замахнуться и на общегосударственный. Ведь рейтинги "слуг" чем дальше, тем больше будут падать, такова логика политического процесса, и на этом фоне "свои" мэры и "свои" местные советы будут выглядеть островками стабильности. И, к тому же - хорошими козырями для торгов с Киевом.

Тут бы выкрикнуть: "Бинго!" и поаплодировать автору схемы по реанимации "Партии регионов" с лицами мэров, если бы не несколько замечаний. Во-первых, существует риск, что этот политический винегрет не во всех регионах попадет на праздничный стол. Проще говоря, противоестественный союз может снизить рейтинги самих мэров. Кличко, Кернес, Труханов в одной "тарелке"? Ну, и кому из них это добавит баллов в глазах их избирателей?

Во-вторых, чтобы проект "взлетел", нужны не только значительные капиталовложения, но и VIP-агитаторы. То есть, политики первой величины, к которым будут прислушиваться избиратели, и которые смогут эффективно поработать не только в телеэфирах, но и в полях. Поговаривают, что в такой роли могут выступить по крайней мере два бывших премьер-министра - Владимир Гройсман и Арсений Яценюк. Последний бывает на канале Ахметова, и вообще в последнее время довольно активен в медиа. Сомнительно, что после премьерства Арсений Петрович где-либо будет баллотироваться в мэры, тем более - в депутаты какого-то городского совета. Поэтому можно предположить, что его возвращение в политику за полгода до местных выборов не случайно. Если же активизируется и Гройсман, то пазл начнет складываться.

Однако и здесь есть существенные замечания. Первое из них - нынешние рейтинги экс-премьеров. Речь идет не об их эффективности на должностях, а об оценке деятельности этих фигур электоратом, который привел к власти "зеленую" команду. Проще говоря, насколько убедительными они смогут быть в качестве VIP-агитаторов. Второе предостережение - пока непонятно, что эти лица (если наше предположение верно) получат взамен. Денис Шмыгаль, которого связывают с Ахметовым, даже если бы и хотел, не сможет взять в правительство ни Гройсмана, ни Яценюка. Вон Зеленский попытался просунуть в Кабмин Саакашвили, и то номер не прошел, своя же фракция затормозила. Впрочем, есть выражение: "никогда не говори никогда". Кто его знает, куда повернет украинская политика за год-полтора, не исключено, что нынешний парламент (да и президент) не досидят свою каденцию, и тогда у "старых лиц" появится возможность вернуться в образе спасителей. Да еще и при поддержке "партии мэров", которая к тому времени нарастит электоральные "мышцы".

В-третьих, пожалуй, не стоит сбрасывать со счетов еще одну версию - "союз мэров" исполнит роль спарринг-партнера для "слуг", потеснив совместно других участников гонки. То есть, инициаторы проекта могут быть в сговоре с Банковой. Проще говоря, разыгрывается комбинация, когда избиратели, которые будут голосовать за "хозяйственников" против "слуг", в итоге увидят в местных советах коалиции между первыми и вторыми. Им объяснят: все ради стабильности. Такая комбинация абсолютно не мешает "хозяйственникам" критиковать власть, обвинять ее в непрофессионализме (без перегибов - не трогать персонально президента и премьера), а "слугам" в ответ - клеймить мэров, потому что народной поддержки хватит и одним, и другим.

Однако, если такой хитрый план "сделать всех вместе" существует, тогда возникает вопрос к его авторам в коридорах власти: просчитывали ли они риски феодализации страны после выборов и усиление одной из групп влияния, которая со временем просто будет диктовать свою волю Зеленскому? Если нет, тогда их поведение подобно поведению туземцев, которым европейские колонизаторы предлагали зеркальца в обмен на золото.