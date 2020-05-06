Партия мэров: VIP-агитаторы, тень Ахметова и «спарринг» для «Слуги народа»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Партия мэров: VIP-агитаторы, тень Ахметова и «спарринг» для «Слуги народа»

11:48 06.05.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Вокруг проекта "партия мэров" много версий и слухов. Попробуем разобраться, кому он выгоден, не является ли хитрой схемой, и просчитали ли его авторы все "за" и "против".

Depo.ua на днях писал про партию мэров - новый политический проект, который, якобы, инициирует мэр столицы Виталий Кличко. И с этой целью, по информации ряда источников, он уже начал переговоры с городскими главами ряда городов страны. Тогда мы предположили, что этот проект - нежизнеспособен, учитывая серьезные идеологические разногласия даже между мэрами городов-миллионников, не говоря уже о главах меньших по численности населения городов. Однако объединение может произойти, если этому поспособствуют несколько факторов.

Три фактора в пользу "партии мэров"

Первый фактор - "слуги" будут главными конкурентами мэрских политпроектов на местных выборах, что подтолкнет действующих глав вынужденного союза для создания в городских советах депутатской опоры для себя. Иначе победа на выборах пока безальтернативных Виталия Кличко, Геннадия Кернеса, Геннадия Труханова, Бориса Филатова и других сильных фигур ничего им не даст, потому что они не будут иметь своего большинства в советах.

Рейтинги "Слуги народа" падают, что демонстрируют последние соцопросы, однако, во-первых, президентская партия все равно остается лидером со значительным отрывом от других партий, а, во-вторых, даже если рейтинг к осени упадет еще на несколько процентов, то и этого хватит, чтобы получить в местных советах многочисленные фракции. С которыми придется договариваться. Поэтому совместная партия для мэров выглядит достаточно привлекательным проектом - если они и не получат своего большинства, то хотя бы, заручившись поддержкой других фракций, будут иметь возможность создать лояльные коалиции. Чтобы противодействовать "слугам".

Второй фактор: "слуги" намерены изменить закон, увеличив проходной барьер для партий до 5%, кроме того, партии, которые хотят баллотироваться, заставят это делать одновременно на 2/3 избирательных округов. Это зажжет красный свет перед мелкими и региональными политпроектами. На которые часто делают ставку мэры. Впрочем, с принятием таких новшеств могут возникнуть проблемы. И создадут их не парламентские "меньшевики", которым потенциально даже выгодны такие изменения, ведь крупные партии способны пройти и 5-процентный барьер, и накрыть своими кандидатами почти всю карту, а монобольшинство. Оппозиция просто не будет голосовать за перекраивание закона, потому что ей на руку обвинить власть в политических игрищах за несколько месяцев до выборов. Это может стать их предвыборной фишкой.

А вот в "зеленой" фракции голосов может не хватить. Зе-мажоритарщики хотят, чтобы формирование предвыборных списков отдали им, однако в высшем руководстве относительно этого существуют оговорки. Потому что, во-первых, не все мажоритарщики продемонстрировали преданность политике партии, что прекрасно видно по результатам голосования в Раде, а, во-вторых, слишком рискованно ужесточать своих же мажоритарщиков, которые могут стать "царьками" в отдельных регионах. А потом "рисовать фигвамы" высшему руководству. Поэтому результат голосования за указанные выше изменения зависит, прежде всего, от "пряников", которые Банковая сможет предложить "зеленым" мажоритарщикам. Если внутри монобольшинства доторгуются, тогда у мэров останутся два выхода - либо договариваться между собой о совместном проекте, либо идти на поклон к Петру Порошенко, Юлии Тимошенко или Юрию Бойко с Виктором Медведчуком. То есть, выбирать между плохим вариантом и еще худшим.

И, третий фактор - заинтересованность в союзе мэров других игроков. Речь идет, прежде всего, об олигархах. Сейчас сложилось так, что ни у кого из них нет "золотой акции" ни в парламенте, ни в политикуме в целом. Однако ситуация для них может улучшиться после местных выборов, благодаря которым они получат влияние в целых регионах, проведя в местные советы и на мэрские должности своих людей. Так, можно традиционно разложить яйца в разные партийные корзины, однако куда интереснее сыграть по-крупному: если грабить, то миллион, а если любить, то королеву.

"Тень Ахметова" и VIP-агитаторы из "эпохи бедности"

Согласно источникам Depo.ua, интерес к проекту "партия мэров" будто бы проявляет самый богатый человек страны Ринат Ахметов. Другие присматриваются, однако здесь может сработать еще одна простая истина - кто первый встал, того и тапки. Если про Ахметова - правда, тогда мы можем получить возрожденную "Партию регионов". Но с очень простой идеологией: мэры-хозяйственники и их команды профессионалов против "слуг"-непрофессионалов. Учитывая то, что "Оппоблок", который связывают с Ахметовым, существенно уступает в рейтингах "ОПЗЖ", "партия мэров" способна стать отличной инвестицией в будущее: если сработает на местном уровне, тогда можно замахнуться и на общегосударственный. Ведь рейтинги "слуг" чем дальше, тем больше будут падать, такова логика политического процесса, и на этом фоне "свои" мэры и "свои" местные советы будут выглядеть островками стабильности. И, к тому же - хорошими козырями для торгов с Киевом.

Тут бы выкрикнуть: "Бинго!" и поаплодировать автору схемы по реанимации "Партии регионов" с лицами мэров, если бы не несколько замечаний. Во-первых, существует риск, что этот политический винегрет не во всех регионах попадет на праздничный стол. Проще говоря, противоестественный союз может снизить рейтинги самих мэров. Кличко, Кернес, Труханов в одной "тарелке"? Ну, и кому из них это добавит баллов в глазах их избирателей?

Во-вторых, чтобы проект "взлетел", нужны не только значительные капиталовложения, но и VIP-агитаторы. То есть, политики первой величины, к которым будут прислушиваться избиратели, и которые смогут эффективно поработать не только в телеэфирах, но и в полях. Поговаривают, что в такой роли могут выступить по крайней мере два бывших премьер-министра - Владимир Гройсман и Арсений Яценюк. Последний бывает на канале Ахметова, и вообще в последнее время довольно активен в медиа. Сомнительно, что после премьерства Арсений Петрович где-либо будет баллотироваться в мэры, тем более - в депутаты какого-то городского совета. Поэтому можно предположить, что его возвращение в политику за полгода до местных выборов не случайно. Если же активизируется и Гройсман, то пазл начнет складываться.

Однако и здесь есть существенные замечания. Первое из них - нынешние рейтинги экс-премьеров. Речь идет не об их эффективности на должностях, а об оценке деятельности этих фигур электоратом, который привел к власти "зеленую" команду. Проще говоря, насколько убедительными они смогут быть в качестве VIP-агитаторов. Второе предостережение - пока непонятно, что эти лица (если наше предположение верно) получат взамен. Денис Шмыгаль, которого связывают с Ахметовым, даже если бы и хотел, не сможет взять в правительство ни Гройсмана, ни Яценюка. Вон Зеленский попытался просунуть в Кабмин Саакашвили, и то номер не прошел, своя же фракция затормозила. Впрочем, есть выражение: "никогда не говори никогда". Кто его знает, куда повернет украинская политика за год-полтора, не исключено, что нынешний парламент (да и президент) не досидят свою каденцию, и тогда у "старых лиц" появится возможность вернуться в образе спасителей. Да еще и при поддержке "партии мэров", которая к тому времени нарастит электоральные "мышцы".

В-третьих, пожалуй, не стоит сбрасывать со счетов еще одну версию - "союз мэров" исполнит роль спарринг-партнера для "слуг", потеснив совместно других участников гонки. То есть, инициаторы проекта могут быть в сговоре с Банковой. Проще говоря, разыгрывается комбинация, когда избиратели, которые будут голосовать за "хозяйственников" против "слуг", в итоге увидят в местных советах коалиции между первыми и вторыми. Им объяснят: все ради стабильности. Такая комбинация абсолютно не мешает "хозяйственникам" критиковать власть, обвинять ее в непрофессионализме (без перегибов - не трогать персонально президента и премьера), а "слугам" в ответ - клеймить мэров, потому что народной поддержки хватит и одним, и другим.

Однако, если такой хитрый план "сделать всех вместе" существует, тогда возникает вопрос к его авторам в коридорах власти: просчитывали ли они риски феодализации страны после выборов и усиление одной из групп влияния, которая со временем просто будет диктовать свою волю Зеленскому? Если нет, тогда их поведение подобно поведению туземцев, которым европейские колонизаторы предлагали зеркальца в обмен на золото.
 

ПО РУБРИКАМ

12:03 Суд отказался увольнять главу «Приватбанка» Крумханзла

11:54 Биржи АТР 6 мая закрылись преимущественно ростом в ожидании новых мер Банка Китая

11:28 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.05.20

10:56 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 06.05.2020

10:51 Остаток средств на корсчетах банков 06.05.20

10:48 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.05.20

09:22 Иена дорожает к доллару 6 мая на опасениях за мировую экономику

09:00 В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином

08:49 Золото слегка растет 6 мая на фоне ситуации с COVID-19

08:08 Нацбанк обнародовал подходы к регулированию рынка факторинга

07:56 Фондовые индексы США закрылись в «зелёной зоне» в надежде на восстановление

05.05 На межбанке 5 мая немного ожила торговля. Хотя курсы сильно не раскачивали

05.05 Минфин привлек 10 млрд грн на аукционах ОВГЗ под прежние 11,3%

05.05 Прошлогодний выпуск Украиной еврооблигаций признан лучшей сделкой года в Европе - The Banker

05.05 Иена 5 мая дешевеет к доллару на усилении рисковых настроений

• дальше…

11:28 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.05.20

08:49 Золото слегка растет 6 мая на фоне ситуации с COVID-19

08:37 Нефть дешевеет 6 мая на данных API о запасах в США

08:03 Пшеница может стать второй нефтью на ближайшие годы – эксперт FAO

08:00 В апреле Украина закупила 1,3 млрд куб. м газа, что почти на четверть больше, чем в апреле 2019 года

05.05 Послы стран ЕС одобрили выделение Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

05.05 Дефицит госбюджета Украины в январе-апреле составил 23,5 млрд гривен - оперативные данные

05.05 Минфин привлек 10 млрд грн на аукционах ОВГЗ под прежние 11,3%

05.05 НКРЭКУ представила два сценария решения проблем в «зеленой» энергетике

05.05 Доля возобновляемой энергетики на рынке выросла до 8%, что составляет 26% денежного оборота - НКРЭКУ

• дальше…

08:45 Защитит ли от коронавируса новая вакцина против туберкулеза?

08:41 Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?

08:29 Торговые переговоры Лондона и Вашингтона стартовали онлайн

05.05 Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность после предполагаемой попытки нападения на страну со стороны моря

05.05 Журналисты NYT удостоены Пулитцеровской премии за материалы о России

04.05 Польша начинает строительство газопровода из Норвегии

04.05 Пандемия коронавируса: Европа осторожно выходит из карантина

04.05 Президент Казахстана снял дочь Назарбаева с поста спикера сената

04.05 В Новой Зеландии пройдет референдум о легализации каннабиса

04.05 Над Арктикой закрылась гигантская озоновая дыра

04.05 Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа

04.05 США одобрили применение препарата ремдесивир против коронавируса

04.05 Дональд Трамп отверг сообщения о раннем предупреждении о коронавирусе

04.05 Covid-19 вышел из лаборатории в Ухане - госдеп США

04.05 Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

• дальше…

05.05 Супрун назвала инициируемые изменения медреформы «трусливым шагом в прошлое» и защитой политических интересов власти

05.05 Анализ цен на первичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2020 г

05.05 Анализ цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2020 г

05.05 Новый путь. Как Минздрав решил отказаться от медреформы

05.05 В Минобразовании заявили, что учебный год в школах закончится дистанционно

05.05 Официальным завершением карантинных мер есть конец пятого этапа карантина, который ожидается в конце июня, - представитель Кабмина в ВР Мокан

04.05 Кабмин одобрил ослабление ограничений в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая

04.05 Бизнесу разрешат работу во время карантина с 11 мая. Кабмин расширил список

04.05 Страны, которые хотят пригласить украинских сезонных работников, должны предоставить пакет соцстрахования, - Пристайко

04.05 В «Слуге народа» не видят необходимости переноса местных выборов

04.05 У Зеленского рассказали, когда откроется метро в Украине

30.04 Украина поднялась на 26 место в международном рейтинге бюджетной прозрачности

30.04 Заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон после скандала

29.04 Дистанция, маски и дезинфекция: «карантинные» требования к рынкам

29.04 Кабмин взял под контроль выезд украинцев на работу за границу, – Шмыгаль

• дальше…

11:48 Партия мэров: VIP-агитаторы, тень Ахметова и «спарринг» для «Слуги народа»

10:07 Войны рейтингов. Почему коронавирус помогает Зеленскому

09:29 В Украине запатентовали бесшумный минометный выстрел: Чем это полезно во время боевых действий

05.05 «Чистые» миллионы Тимошенко. Что думают юристы

05.05 Послы стран ЕС одобрили выделение Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

05.05 Виталий Портников: Украине повезло с новым послом США

05.05 Супрун назвала инициируемые изменения медреформы «трусливым шагом в прошлое» и защитой политических интересов власти

05.05 Виталий Портников: Путину не нужно прекращение войны

05.05 Новый путь. Как Минздрав решил отказаться от медреформы

05.05 НАБУ открыло дело против генпрокурора Венедиктовой из-за недекларирования имущества

05.05 Плохой и очень плохой. Почему Зеленского ждут только два сценария развития событий

05.05 Ермак предложил новую идею для толчка переговоров по Донбассу

05.05 Зеленский подписал указ о военной службе сотрудниками СБУ

04.05 Глава Минфина передумал назначать нового главу Таможенной службы

04.05 Верховный суд обвинил генпрокурора в давлении по делу «Приватбанка»

• дальше…

09:49 Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее

09:00 В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином

08:45 Защитит ли от коронавируса новая вакцина против туберкулеза?

08:41 Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?

08:36 США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом

05.05 Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6

04.05 BMW прекратила разработку нового гибридного суперкара

04.05 Google разрешила смартфонам Android автоматически устанавливать игры и приложения

04.05 «Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд

04.05 Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа

04.05 5 минут зарядки — 200 км пробега. Стандарт CHAdeMO 3.0 для электромобилей поднимает скорость зарядки на новый уровень

04.05 Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт

30.04 BMW X8 M станет самой мощной M-моделью в истории

30.04 OLED, 120 Гц, 24 Мп и 14 динамиков и HarmonyOS за $3475. В Китае стартовали продажи нового флагманского телевизора Huawei

30.04 Названы автомобили, которые почти не ломаются

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно