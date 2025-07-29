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АНАЛІТИКА

ЄС попередив Київ про зупинку фінансування, якщо не відновити незалежність НАБУ і САП

 

Європейський союз дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

Про це повідомили кілька джерел Економічної правди в уряді та у ВР, також ЄвроПравді це підтвердили в структурах ЄС.

Європейські посадовці готуються до сценарію, за якого у четвер 31 липня, під час голосування у Раді, депутати не ухвалять жоден із законопроєктів, що відновлюють незалежність НАБУ і САП, або внесуть у документ поправки, що зроблять це відновлення неповним.

Як йдеться у статті Економічної правди, "24 липня представники ЄС дипломатичними каналами повідомили уряду Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Україні". "Все поставили на паузу до виправлення ситуації", - повідомив один з них.

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Посадовець Євросоюзу, дотичний до цієї комунікації, підтвердив "Європейській правді", що Брюссель дійсно передав попередження для Києва, але уточнив дані про заморозку. "Так, дійсно ЄС попередив Київ. Якщо не буде ухвалено закон - кредити за рахунок прибутків від російських активів за програмою ERA припиняться, ми просто перестанемо їх надавати. Також зупиниться фінансування від ЄБРР та ЄІБ", - підтвердив інформацію Економправди представник ЄС, що спілкувався на умовах анонімності.

Водночас за інформацією ЄП, не очікується заморожування виплат за програмою Ukraine Facility, за якою Київ отримує макрофінансову допомогу залежно від проведених реформ. Днями ЄС схвалив 4-й транш за цією програмою в урізаному обсязі. Україна у серпні має отримати 3,05 млрд євро замість очікуваних 4,5 млрд через зрив реформ. Ці кошти нібито не підпадають під можливе заморожування, але вони вже надійдуть у меншому обсязі, ніж планувалося, і у разі зволікання з іншими реформами, що прописані в умовах Ukraine Facility - подальші транші також скоротять.

Також у ЄС почали піднімати питання інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу, підтвердили кілька джерел ЄП.

У Брюсселі вважають, що Україна має розуміти наслідки у разі, якщо Київ не може скасувати "відкат" антикорупційних реформ, що відбувся минулого тижня.

Нагадаємо, у липні, попри очікувані позитивні рішення з боку Євросоюзу, Київ почав наступ на реформи. Ми розповідали про це у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".
Ключові теги: ЄС
 

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