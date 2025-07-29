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Зеленський схвалив збільшення чисельності співробітників СБУ
08:51 29.07.2025 |
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 липня, підписав ухвалений Верховною Радою 16 липня закон, що, зокрема, передбачає збільшення чисельності співробітників Служби безпеки України (СБУ).
"Чисельність збільшується, зокрема, для підрозділів Центру спеціальних операцій "А" СБУ - це одні з найбільш результативних наших воїнів", - зазначив він у традиційному вечірньому зверненні.
Підписаний Зеленським закон передбачає, що штат СБУ у звичайний час зросте з 27 до 37 тисяч співробітників, в особливий період - з 31 до 41 тисячі.
При цьому в будь-який період чисельність підрозділу СБУ, що здійснює оперативну-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій "А") має становити 10 тисяч співробітників.
Під час воєнного стану кількість співробітників СБУ може змінюватися згідно з мобілізаційним планом України. Чисельність Центру спеціальних операцій "А" у період дії воєнного стану має становити не менше 10 тисяч співробітників.
Зеленський: СБУ отримає більше можливостей
Також законом регламентується можливість використання сіпробітниками СБУ роботизованих і безпілотних системи та комплексів, засобів радіоелектронної боротьби та активних засобів протидії технічним розвідкам.
Крім того, закон наділяє військовослужбовців СБУ правом застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони країни.
Як зауважив Зеленський, це закон "дає Службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України".
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