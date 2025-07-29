Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський схвалив збільшення чисельності співробітників СБУ

08:51 29.07.2025 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 липня, підписав ухвалений Верховною Радою 16 липня закон, що, зокрема, передбачає збільшення чисельності співробітників Служби безпеки України (СБУ).

"Чисельність збільшується, зокрема, для підрозділів Центру спеціальних операцій "А" СБУ - це одні з найбільш результативних наших воїнів", - зазначив він у традиційному вечірньому зверненні.

Підписаний Зеленським закон передбачає, що штат СБУ у звичайний час зросте з 27 до 37 тисяч співробітників, в особливий період - з 31 до 41 тисячі.

При цьому в будь-який період чисельність підрозділу СБУ, що здійснює оперативну-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій "А") має становити 10 тисяч співробітників.

Під час воєнного стану кількість співробітників СБУ може змінюватися згідно з мобілізаційним планом України. Чисельність Центру спеціальних операцій "А" у період дії воєнного стану має становити не менше 10 тисяч співробітників.

Зеленський: СБУ отримає більше можливостей

Також законом регламентується можливість використання сіпробітниками СБУ роботизованих і безпілотних системи та комплексів, засобів радіоелектронної боротьби та активних засобів протидії технічним розвідкам.

Крім того, закон наділяє військовослужбовців СБУ правом застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони країни.

Як зауважив Зеленський, це закон "дає Службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7997
  0,0173
 0,04
EUR
 1
 48,6967
  0,2848
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3693  0,01 0,02 41,9157  0,02 0,04
EUR 48,2411  0,44 0,91 48,9450  0,42 0,86

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,06 41,8000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес