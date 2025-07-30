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Трамп: Відлік 10 днів для Путіна починається сьогодні
23:59 29.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, 29 липня, що Росія має 10 днів для досягнення мирних домовленостей з Україною, і якщо вона цього не зробить - Сполучені Штати запровадять мита на російські товари.
"10 днів - від сьогодні. Після цього ми запровадимо тарифи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо він (президент Росії Володимир Путін. - Ред.), звичайно, здається, хоче продовжувати війну. Але ми запровадимо тарифи та інші речі", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.
Президент США додав, що "не переймається" за ситуацію на ринку нафти у разі запровадження обмежень щодо РФ, оскільки у Сполучених Штатах "дуже багато нафти".
Трамп скоротив терміни для РФ для досягнення угоди
14 липня після зустрічі з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марком Рютте президент США повідомив: якщо протягом наступних 50 днів не буде досягнуто угоди щодо припинення війни в Україні, він запровадить 100-відсоткові вторинні тарифи на товари з РФ.
Втім, 28 липня Трамп заявив, що не бачить жодного прогресу в питанні мирного врегулювання, тому цей термін буде скорочений. Однак він не назвав чітких термінів нового дедлайну, зауваживши, що йдеться про 10-12 днів.
Трамп також зазначив, що завжди мав чудові стосунки з Путіним, але зараз уже не надто зацікавлений в спілкуванні.
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