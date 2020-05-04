Партия мэров: Смогут ли Кличко, Филатов, Кернес и Труханов победить Зеленского

Юрій Васильченко / Depo.ua

Точнее, чтобы не ставить телегу впереди волов, лучше сформулировать вопрос иначе: способны ли мэры городов в принципе договориться о совместном политпроекте под местные выборы.

По источникам "Зеркала недели", несколько дней назад в режиме суперсекретности состоялась первая онлайн-конференция по созданию партии мэров. Одним из ее инициаторов был мэр столицы Виталий Кличко. Согласно данным издания, на совещании точно присутствовали мэр Днепра Борис Филатов, мэры других крупных городов, представители мэров Харькова и Одессы. В совещании, в частности, принимали участие и представители экс-премьера Владимира Гройсмана. По замыслу, это объединение должно не только отстаивать права местного самоуправления, но и в перспективе выйти на общенациональный уровень. А осенние выборы в местные органы власти должны стать первым испытанием для партии мэров.

Самооборона самоуправления или старая песня про "хозяйственников"?

Начнем с того, что в украинской политике, в принципе, не может быть режима суперсекретности, поэтому, если такое совещание состоялось, о его содержании сразу узнали не только на Банковой, но и в окружении олигархов и лидеров общенациональных партий. И они будут либо противодействовать дальнейшим переговорам, либо присоединятся к ним в каком-то формате.

Собственно, история политических проектов по отстаиванию интересов регионов и местного самоуправления в нашей стране не нова. Еще в октябре 1997 года была создана Партия регионального возрождения Украины, которая в конце 2001 года после ребрендинга стала Партией регионов. Хотя ее отцами-основателями были деятели не только из промышленных регионов юга и востока (здесь стоит упомянуть "киевских" Петра Порошенко, Леонида Черновецкого, Владимира Семиноженко), уже очень скоро именно "схидняки", а особенно "донецкие", взяли верх в партии. В конце концов, если коротко охарактеризовать этот проект с точки зрения защиты интересов именно регионов, то обещанную децентрализацию "регионалы" так и не провели. Децентрализация активно началась уже после отстранения ПР от власти в результате Революции достоинства и бегства Виктора Януковича на Россию.

С одной стороны, этот процесс усилил влияние местных элит, однако с другой - где-то медлительность в реформах, где-то соблазн центральной власти отыграть назад, особенно в вопросах бюджетов, где-то просто популизм в стиле "мы - хозяйственники и лучше знаем, как управлять" оставил противостояние регионов и центра в политическом мейнстриме. Что на местных выборах осенью 2015 года дало возможность получить мандаты в советах целому ряду политпроектов, которые подняли на свои знамена идеологию защиты интересов городов регионов. Успешными стали "Наш край" (по стране партия получила 156 мест на должностях мэров городов, председателей поселков и сел); в Одессе партия мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам" стала первой, в области - третьей; партия "Возрождение" с Геннадием Кернесом среди своих лиц стала первой в Харькове и области, а также в Ужгороде; "партия Герег" За конкретные дела" победила на Хмельнитчине; партия "Черкасчане" стала второй в Черкасской области; партия "Ридне мисто" опережала на выборах в Черновицкий горсовет и стала второй по количеству мандатов в Полтавском горсовете, а "Винницкая европейская стратегия" обошла всех на выборах в Винницкий горсовет. То есть избирательные гонки 2015 года подтвердили, что местные элиты не только способны к политической мимикрии, быстро меняя портреты президентов в своих кабинетах, но и имеют действенный механизм выживания при любой власти на Печерских холмах.

Учитывая то, что после головокружительного восхождения на политический Олимп сначала Зеленского, а потом и его "слуг" местные элиты снова оказались в ситуации самовыживания, их объединение в общий политпроект выглядит довольно реалистичным. Особенно если учесть намерения властей переписать Избирательный кодекс.

Кто и как толкает мэров к вынужденному союзу

Напомним: речь идет об увеличении проходного барьера для партий до 5%; кроме того, партии, которые хотят баллотироваться, должны это делать одновременно на всей территории Украины - на 2/3 избирательных округов. Также изменения касаются размеров денежного залога. Против изменений в Избирательный кодекс уже выступил ряд внепарламентских партий. В совместном заявлении они предостерегли власть от партийной монополизации, назвали изменения антиконституционными и противоречащими Европейской хартии местного самоуправления. В то же время позицию монобольшинства озвучил председатель партии "Слуга народа" и заместитель председателя фракции Александр Корниенко: нововведения нужны для того, чтобы уменьшить риски местного сепаратизма со стороны локальных партий и избавиться от "феодализма" в местных органах власти.

В его словах есть рациональное зерно. Однако предложенные новеллы прежде всего выгодны правящей партии, к которой теперь выстроится еще более длинная очередь из желающих получить мандаты в местных советах, и рейтинговым партиям, представленным в парламенте. А вот политпроекты местечкового пошиба, за которыми маячат фигуры влиятельных мэров или "князьков", действительно рискуют остаться у разбитого корыта. И вариант, о котором рассказали источники "Зеркала недели", выглядит реалистичным: когда корабль тонет, сядешь в спасительную лодку даже с врагом.

Подталкивает мэров и других региональных лидеров к вынужденному единению и сама власть. Мало того, что областям порезали бюджеты под карантинным поводом, так еще и наметился серьезный конфликт из-за непослушания мэров нескольких городов относительно продления карантина. О его ослаблении в своих городах уже заявили в мэриях Черкасс, Днепра, Мукачево. Похоже, на Банковой решили поставить на место непослушных градоначальников и показать, кто в стране хозяин. Однако делается это настолько топорно, что только провоцирует конфликты. Мэра Черкасс Анатолия Бондаренко вызвали на допрос, а вчера поздно вечером он обнародовал переписку якобы с заместителем ОП Сергеем Трофимовым (якобы, потому что вполне могут списать на какого-то "Джокера") с угрозами в свой адрес. "Мой ответ: вы забыли, в какой стране живете", - прокомментировал полученные угрозы Бондаренко.

Кстати, как тут не вспомнить Кернеса, который в начале карантина отказывался вводить его в Харькове. Пожалуй, сейчас ему ничего не помешает поступить, как его коллегам в Черкассах и Днепре, - ослабить меры безопасности. В знак солидарности.

Амбиции, боязнь "кидка" и гешефт олигархов. Что не так с планами мэров

Однако скрутить Зеленскому и Шмыгалю большую коллективную фигу из-за карантина - одно, а действительно объединиться в общую партию - совсем другое. Потому что, во-первых, все потенциальные союзники слишком амбициозные. То есть если затевать серьезную игру, то нужно уже сейчас понимать, кто и что с нее будет иметь в итоге. Особенно, когда речь идет о реализации общенационального политического проекта. Проще говоря, вопрос номер один - кто его возглавит. Можно, конечно, пойти по пути создания многоголового руководящего органа, однако это путь в никуда. Другая проблема - от союза с Кличко Кернес и Труханов в глазах своего электората, в определенной степени пророссийского и "совкового", потеряют. Так же потеряет в Киеве Кличко в случае союза с Кернесом и Трухановым. А выставлять первым лицом Филатова... Какая от этого выгода трем выше перечисленным?

То есть мы ведем к тому, что партия мэров, явно оппозиционная к Зе-команде, возможна тогда, когда ее ведущие игроки уже на стадии переговоров будут понимать, кто и какой приз получит. Повторно стать мэрами есть шансы у каждого из них и поодиночке, серьезных конкурентов на горизонте пока не видно. Получить большинство в городских советах? Это уже интереснее. Но здесь возникает вопрос, под каким брендом, потому что бренда "партия мэров" нет. "Доверяй делам", УДАР или еще под каким-то, который надо будет быстро раскручивать? Что-то не верится, что одесситы или харьковчане массово побегут голосовать за партию УДАР, а киевляне - за "Доверяй делам".

Второй момент, который будет препятствовать появлению конкурентного проекта мэров, - их ориентированность на различные, часто противоборствующие группы влияния. К примеру, и Кличко, и Филатов, и Кернес с Трухановым пересекались на своем жизненном пути с Игорем Коломойским. Первые из этой четверки с ним не в ладах. Двое других - в нейтралитете. Такая же история будет, если взять каждого из олигархов - с кем-то у мэров отношения, как говорят, деловые, а с кем-то - конфронтация. Не учесть в списках интересы олигархов - такого в украинской политике не бывает. Тем более, когда речь идет о перспективе общенационального проекта, отечественные богачи должны понимать, какие шансы на проведение своих людей по спискам этой партии в парламент, на кого ставить в случае президентских выборов и так далее. А тут еще на стадии самой идеи из-за существенных идеологических разногласий и излишней амбициозности участников успешность этого проекта выглядит весьма призрачной.

И третий момент, который мешает, - ожидание "кидка". Почему в украинской политике так трудно договариваться? Потому что каждый ожидает, что другой переговорщик "кинет", "предаст". Кто-то же слил журналистам информацию о суперсекретных переговорах! И где гарантия, что участники политпроекта не побегут сразу на Банковую "стучать", чтобы опередить других, с кем только что мило беседовали на тему, "как нам спасти Украину"?