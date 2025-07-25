На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт Зеленського про НАБУ та САП

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ та САП з'явився на сайті Верховної Ради.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Згідно з текстом документа, підпорядкування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури генеральному прокурору скасовується, тож САП матиме окремого керівника .

Серед інших положень законопроєкту:

1. Посилення повноважень САП:

* Надання керівникові САП (та його заступникам) права доповнювати, змінювати або відкликати апеляційні/касаційні скарги.

* Зміна порядку погодження угод про визнання винуватості - погодження з керівництвом САП, а не обов'язково з генпрокурором.

2. Обмеження впливу генпрокурора на НАБУ:

* Генпрокурор не може давати письмові вказівки підрозділам детективів і внутрішнього контролю НАБУ.

* Заборонено доручати іншим органам розслідування справ НАБУ, крім випадків об'єктивної неможливості функціонування НАБУ.

* Врегулювання підслідності - суперечки щодо підслідності справ НАБУ вирішує генпрокурор або керівник САП.

3. Процесуальні дії детективів НАБУ:

* Детективи зобов'язані виконувати письмові вказівки тільки прокурора САП.

* Вказівки інших прокурорів - недійсні щодо детективів НАБУ.

4. Інституційна незалежність САП:

* Генпрокурор не має права давати вказівки прокурорам САП.

* Всі адміністративні накази щодо САП погоджуються з керівником САП.

5. Процедура призначення прокурорів:

* Вилучено норму про призначення прокурорів у конкретних провадженнях виключно генпрокурором.

* Однак залишено норму про добір до прокуратури поза конкурсом людей без досвіду роботи, а також звільнення прокурорів, які перебувають «поза штатом» (звільнені внаслідок ліквідації, реорганізації підрозділів).

6. Повідомлення про підозру:

* Дозволено повідомляти працівникам НАБУ про підозру не лише генпрокурором, а і керівником САП.

Також документ передбачає, що працівники Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Бюро економічних розслідувань, Офісу генерального прокурора України, Державного бюро розслідувань, які мають доступ до державної таємниці, що два роки повинні будуть проходити перевірку на поліграфі щодо вчинення дій на користь росії.

Проводити їх мають підрозділи внутрішнього контролю цих органів. Крім того, протягом шести місяців з дня набрання чинності цього закону таку саму перевірку працівників цих правоохоронних органів має провести Служба безпеки України.

Ще одним положенням щодо НАБУ є заборона для його працівників на виїзд за кордон , за винятком службових відряджень.

У самому НАБУ запевнили, що цей документ «відновить усі повноваження й гарантії незалежності для НАБУ та САП» і закликали Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основу і в цілому.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук уже заявив, що цей законопроєкт розглянуть на найближчому пленарному засіданні парламенту, додавши, що воно відбудеться «значно раніше», ніж за місяць.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський увечері 22 липня підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За словами депутатки Анастасії Радіної, туди додали правки, які «роблять САП декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора».

На тлі цього рішення тисячі людей вийшли на акцію протесту в Києві та інших містах України. Учасники акцій скандували «Вето на закон», «Поверніть Європу», «Ганьба». Наступного дня мітинги продовжилися.

Перед законодавчими змінами у працівників НАБУ та САП також відбувалися масовані обшуки. СБУ та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Пізно вночі після вечірніх протестів Зеленський вийшов із відеозверненням, у якому запевнив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без впливу рф. Уже зранку він зустрівся з керівниками правоохоронних органів, із якими обговорив рішення, що, за його словами, дозволять зміцнити роботу кожної інституції, розв'язати наявні суперечності та прибрати загрози.

Після цього президент пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який матиме «всі норми для незалежності антикорупційних інституцій», але водночас «забезпечить силу системі правопорядку». НАБУ і САП привітали цю ініціативу.

Перипетії з НАБУ та САП не оминули увагу міжнародних партнерів України: протягом останніх днів низка політиків звернулися до Зеленського та української влади із публічними закликами або особисто, наголошуючи на необхідності зберегти антикорупційні інституції.