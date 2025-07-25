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Президентський законопроєкт про НАБУ/САП повертає можливість правоохоронців проникати до житла без застережень - юрист

10:34 25.07.2025 |

Право

 

Внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про НАБУ/САП (законопроєкт №13533) повертає стару редакцію Кримінального кодексу та надає можливість правоохоронцям проникати до житла з метою "збереження майна" та без застережень щодо категорії злочинів.

Таку оцінку президентському законопроєкту дав партнер АО Barristers Андрій Йосипов.

"Законопроєкт №12414 (який був прийнятий Верховною Радою та викликав масові протести через закладені у ньому обмеження діяльності НАБУ/САП - ІФ-У) визначав можливість проникнення до житла без ухвали з метою отримання доказів лише за вичерпним переліком злочинів. Злочинів, здебільшого повʼязаних із заподіянням шкоди життю, здоровʼю, статевій недоторканості, чи тероризмом. Законопроєкт №13533 повністю повертає стару редакцію КПК та надає можливість проникати до житла з метою "збереження майна" та без застережень щодо категорії злочинів. Це дало і залишає сьогодні підстави проникати до житла без рішення суду з метою "збереження речових доказів" без жодних застережень щодо категорії злочинів і їх тяжкості", - сказав він.

Йосипов нагадав, що у 2024 році Верховний Суд прирівняв поняття "збереження майна" до "збереження речових доказів". При цьому закон, який викликав протести, містив норми, які дозволяли проникнення правоохоронців у житло лише за чітким переліком, що "суттєво мінімізувало можливість проникнення до житла, приміщення без ухвали суду за всіма іншими злочинами, повʼязаними з господарською діяльністю, зокрема".

"Варто віддати належне активістам та молоді, які виходять на протести, вимагаючи скасування поспішно ухваленого закону. Їхня позиція є принциповою, а обурення - справедливим. Але, як показує ініціатива президента із законопроєктом №13533, їх боротьба не завершена. Скасувавши одну суперечливу норму, яка, попри всі недоліки, могла обмежувати свавілля, суспільство ризикує отримати повернення до старої, ще більш небезпечної редакції", - зазначив Йосипов.

Він підкреслив, що "фокус боротьби має бути не за правоохоронний орган, НАБУ, САП, тощо, а за фундаментальні принципи верховенства права, права і свободи людини, дотримання процедур при ухвалені будь яких рішень, що слугує гарантією їх законності і виконання".

Як повідомлялося, 24 липня на сайті Верховної Ради з'явився зареєстрований внесений президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт щодо повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (законопроект № 13533). Пізніше група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №13531.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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