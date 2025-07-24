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АНАЛІТИКА

Комісія з відбору голови БЕБ повторно внесла в Кабмін кандидатуру Цивінського

23:43 23.07.2025 |

Політика

 

Конкурсна комісія з добору директора БЕБ надіслала документи щодо кандидатури Олександр Цивінського на цю посаду назад до Кабінету міністрів.

Про це повідомляє пресслужба комісії.

"14 липня Конкурсна комісія надіслала відскановані матеріалів щодо переможця конкурсу назад до Кабінету Міністрів", - йдеться у дописі Цивінського у Facebook.

Оригінали цих матеріалів передали до уряду 21 липня.

Олександр Цивінський підтвердив, що документи щодо його призначення вже перебувають у Кабінеті міністрів України.

"Документи щодо мого призначення на посаду директора БЕБ - вже в Кабінеті міністрів України. [...] Очікую на законну та зважену позицію уряду і новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко", - йдеться у дописі.

Цивінський подякував комісії за принципову позицію й опублікував свої запити до Кабміну та офіційні відповіді.

"Важливий факт - жодної інформації про наявність безпекових ризиків не надано. Це означає лише одне - їх не існує. Якщо немає об'єктивних перешкод - необхідно виконати закон і призначити переможця конкурсу", - наголосив Цивінський.

За матеріалами: Економічна правда
 

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