Apple уникне нових штрафів ЄС завдяки змінам у роботі App Store

Європейська комісія погодилася з оновленнями App Store, які Apple запровадила в червні 2025 року для відповідності вимогам Закону про цифрові ринки (DMA). Компанія уникне штрафів до €50 млн. Про це повідомляє Reuters.

Apple змінила структуру зборів у App Store і дозволила розробникам використовувати сторонні платіжні системи. Вони також можуть перенаправляти користувачів на зовнішні сервіси для придбання цифрового контенту.

Тепер розробники можуть обрати один із двох рівнів сервісів: базовий (5% від доходу), що не включає рейтингів, промоції та оновлень, і повний (13%, або 10% для учасників Small Business Program), який охоплює всі функції App Store. Додатково стягується початковий збір 2% та 5% як Core Technology Commission (CTC), яка замінює спірний CTF - плату за інсталяції понад 1 млн на рік.

До 1 січня 2026 року Apple планує перейти на єдину модель з трьома типами платежів: сервісний збір, початкова комісія та CTC. Максимальна сума зборів не перевищуватиме 20%, а модель з оплатою за кожну інсталяцію буде повністю скасована. Розробники з обмеженим функціями платитимуть до 12%, малі компанії - від 10 до 15%.

Apple також подала апеляцію на попередній штраф у €500 млн за порушення DMA.