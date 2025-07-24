Верховний суд ухвалив витребувати у РНБО та Кабміну документи щодо санкцій проти Порошенка

Колегія суддів Касаційної палати Верховного Суду, яка розглядає позов народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка до президента України Володимира Зеленського щодо скасування указу про санкції, ухвалила витребувати від Ради національної безпеки та оборони України (РНБО), Кабінету міністрів та Міністерства економіки всі документи, які стосуються процесу ухвалення рішення про санкції.

Як повідомляється на сайті політсили у середу, термін подання документів - 11 серпня. Наступне засідання призначене на 19 серпня 2025 року.

"Версія, яка відображається в їхніх документах, - що санкції превентивні. І сьогодні ми нарешті, почули, що це означає людською мовою, бо превентивні це складно. Санкції мають дисциплінувати Порошенка. Розумієте, що це значить?", - сказав у коментарі журналістам адвокат Ілля Новіков.

Він також зауважив, що підставами для санкцій стали не нібито багатомільярдні фінансові порушення, про які заявляв голова держави, а так звана "вугільна справа" і Харківські угоди. "Там так і написано, що Порошенко, мабуть, брав активну участь в, як вони це значили, інформаційній та правовій легалізації Харківських угод", - повідомив Новіков, додавши, що Фінмоніторинг не має жодного стосунку до цих тем.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.