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США схвалили продаж Україні засобів ППО та БМП на 322 млн доларів
08:58 24.07.2025 |
Державний департамент США схвалив продаж Україні двох пакетів військової допомоги, до яких увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування, а також БМП Bradley та їх ремонт.
Про це стало відомо із офіційних заяв, пише "Європейська правда".
Ввечері у середу, 23 липня, стало відомо, що держдеп США ухвалив рішення щодо потенційного продажу Україні системи ППО HAWK Phase III та засобів її обслуговування і супутнього обладнання на суму близько $172 млн.
Зазначається, що уряд України звернувся з проханням придбати товари та послуги, необхідні для технічного обслуговування ракетної системи HAWK, зокрема:
* п'ятитонні вантажні автомобілі;
* запасні частини до системи HAWK;
* ремонт та капітальний ремонт протиповітряних зенітних установок HAWK;
* набори інструментів;
* випробувальне обладнання;
* допоміжне обладнання;
* технічну документацію;
* навчання;
* технічну та польову підтримку з боку уряду США та підрядника;
* технічну допомогу уряду США та підрядників;
* контейнери для зберігання та обладнання, пов'язане зі зберіганням запасних частин;
* запасні частини для ракет MIM-23 HAWK та ремонт ракет;
* інші пов'язані елементи логістики та підтримки програми.
"Для реалізації цього пропонованого продажу буде потрібно відрядити до України приблизно п'ять представників уряду США та п'ятнадцять представників підрядника", - зазначили у заяві.
Окрім цього, США схвалили потенційний продаж Україні бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також супутнього обладнання на суму $150 млн.
У заяві наголосили, що реалізація цього продажу не вимагатиме відрядження до України додаткових представників уряду США або підрядника, як у випадку із HAWK.
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