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АНАЛІТИКА

США схвалили продаж Україні засобів ППО та БМП на 322 млн доларів

 

Державний департамент США схвалив продаж Україні двох пакетів військової допомоги, до яких увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування, а також БМП Bradley та їх ремонт.

Про це стало відомо із офіційних заяв, пише "Європейська правда".

Ввечері у середу, 23 липня, стало відомо, що держдеп США ухвалив рішення щодо потенційного продажу Україні системи ППО HAWK Phase III та засобів її обслуговування і супутнього обладнання на суму близько $172 млн.

Зазначається, що уряд України звернувся з проханням придбати товари та послуги, необхідні для технічного обслуговування ракетної системи HAWK, зокрема:

* п'ятитонні вантажні автомобілі;

* запасні частини до системи HAWK;

* ремонт та капітальний ремонт протиповітряних зенітних установок HAWK;

* набори інструментів;

* випробувальне обладнання;

* допоміжне обладнання;

* технічну документацію;

* навчання;

* технічну та польову підтримку з боку уряду США та підрядника;

* технічну допомогу уряду США та підрядників;

* контейнери для зберігання та обладнання, пов'язане зі зберіганням запасних частин;

* запасні частини для ракет MIM-23 HAWK та ремонт ракет;

* інші пов'язані елементи логістики та підтримки програми.

"Для реалізації цього пропонованого продажу буде потрібно відрядити до України приблизно п'ять представників уряду США та п'ятнадцять представників підрядника", - зазначили у заяві.

Окрім цього, США схвалили потенційний продаж Україні бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також супутнього обладнання на суму $150 млн.

У заяві наголосили, що реалізація цього продажу не вимагатиме відрядження до України додаткових представників уряду США або підрядника, як у випадку із HAWK.
Ключові теги: США
 

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