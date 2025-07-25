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АНАЛІТИКА

НАБУ провело обшуки в будинку Шурми в Німеччині – джерела УП

10:59 25.07.2025 |

Політика

 

Детективи Національного антикорупційного агентства провели обшуки в будинку ексзаступника голови Офісу президента Ростислава Шурми в Німеччині.

Про це йдеться в матеріалі Михайла Ткача на Українській правді з посиланням на джерела серед народних депутатів.

Детективи НАБУ провели обшуки за адресою проживання Шурми в передмісті Мюнхена спільно з німецькими правоохоронцями й вилучили його телефон.

Слідчі дії проводились два тижні тому.

За інформацією "Української правди", обшуки у Шурми стали однією з останніх краплин для президента Володимира Зеленського, який вже за тиждень публічно звинуватить НАБУ і САП у "неефективності" і підпише закон про суттєве обмеження незалежності цих органів.

За матеріалами: Економічна правда
 

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