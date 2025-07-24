Зеленський на тлі протестів і критики пропонує новий законопроєкт про антикорупційні органи

Яна Грибовська, Наталія Патрікєєва / ВВС Україна

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 липня заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій. Це сталося на тлі протестів після того, як парламент ухвалив, а він підписав суперечливий проєкт №12414, який фактично обмежує таку незалежність.

Згодом у НАБУ і САП заявили, що вітають таку ініціативу президента.

Президент зазначив, що провів багато нарад з урядовцями та представниками правоохоронних органів - СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР та генеральним прокурором.

"Мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи, своє бачення. Важливо, щоб вони сказали й один одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу", - зазначив Зеленський.

Він додав, під час цих обговорень домовилися, що "керівники інституцій разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні".

При цьому президент зазначив, що "всі почули те, що кажуть люди в соціальних мережах, одне одному, на вулицях", і заявив, що запропонує Верховній Раді новий законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

"Запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку", - сказав Зеленський.

"Усі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть", - обіцяє він.

Президент додав, що очікує від керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від генерального прокурора "конкретних пропозицій тих норм, які мають спрацювати".

"Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в межах нашої стратегії трансформації держави", - підсумував Зеленський.

Реакція НАБУ і САП

Невдовзі у НАБУ і САП заявили, що вітають ініціативу президента щодо підготовки законопроєкту, спрямованого на забезпечення незалежності антикорупційних інституцій.

"НАБУ і САП готові долучитися до обговорення та підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні", - йдеться у дописі в телеграмі НАБУ.

"Ми вдячні за конструктивний діалог та зустрічі, які допомагають налагодити спільну роботу", - додали у повідомленні.

У Національному антикорупційному бюро також зазначили, що закликають міжнародних партнерів "продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією".

"Ми продовжуємо діяти виключно в межах закону, залишаючись відкритими до конструктивного діалогу", - додали в НАБУ.

Що цьому передувало

Пізно ввечері у вівторок президент Зеленський все-таки підписав №12414 - попри протести і заклики його ветувати.

Вдень 22 липня Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт №12414 про діяльність НАБУ і САП.

"За" ухвалення були 263 депутатів - переважно Слуга народу, Батьківщина та колишня ОПЗЖ. Проти були ЄС і Голос.

Юлія Тимошенко під час розгляду запамʼяталась полумʼяною промовою проти нинішніх антикорупційних органів.

Ухвалення закону 12414 викликало обурення суспільства і комусь навіть нагадало часи Януковича

Експерти й опозиція вважають, що йдеться про знищення антикорупційних органів.

Вони говорять, що таке обмеження дій антикорупційних органів начебто суперечить прозорості влади та євроінтеграційним процесам України.

У Києві, Дніпрі та Львові тисячі людей вийшли на акції проти закону, що нівелює незалежність цих антикорупційних органів - НАБУ та САП.

Ухвалення закону, що зменшує повноваження НАБУ і САП, також розкритикували у Єврокомісії.

Речник комісії Гійом Мерсьє у коментарі виданню "Українська правда" заявив, що Євросоюз "зі стурбованістю відреагував на останні дії України щодо НАБУ та САП".

"Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру", - сказав речник.

Він підкреслив, що ЄС надає Україні фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування".

Водночас у НАБУ подякували громадськості за підтримку й обіцяли продовжувати працювати та "надалі відстоювати нашу незалежність розслідувань від втручань".

Також там повідомили, що вже звернулися до низки міжнародних інституцій щодо ситуації та інформують їх про перебіг подій.

Акція протесту у Києві біля театру Франка



Що змінює законопроєкт №12414

Якщо коротко - він перетворює антикорупційні органи на залежні від генерального прокурора інституції. Раніше вони були незалежними політично, а також інші органи не мали права розслідувати справи, які були закріплені за НАБУ і САП.

Депутат Ярослав Железняк написав, що у разі ухвалення цього проєкту керівником для прокурорів САП фактично буде генпрокурор, а не очільник САП.

"Це означає, що тепер генпрокурор буде визначати, який прокурор буде слідкувати за розслідуваннями НАБУ", - зазначив Железняк.

Генпрокурор відтепер матиме право витребувати будь-яке провадження НАБУ та передати його на розгляд іншому прокурору. Ця зміна скасовує попередню норму, яка забороняла вилучати провадження з НАБУ.

"Якщо НАБУ не виконуватиме вказівок, генпрокурора це має прямим наслідком забрання провадження в НАБУ. Прибирається право прокурорів САП забирати в інших органів провадження, які підслідні НАБУ", - зазначив нардеп.

За його інформацією, директор НАБУ матиме право витребовувати справи в інших органів виключно за погодженням з генеральним прокурором, а не з керівником САП, як це було раніше.

Також керівник САП втрачає можливість вирішувати спори щодо підслідності справ для НАБУ. Ці повноваження тепер належать генпрокурору.

Крім того, додається пряма норма, яка надає генеральному прокурору право розглядати клопотання про закриття всіх кримінальних проваджень щодо ТОП-посадовців (із чітким переліком посад) та, за результатами розгляду таких клопотань, закривати ці провадження.

Нардеп, голова комітету Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що влада руками Комітету правоохоронної діяльності запроваджує "тотальний контроль генпрокурора над антикорупційними справами".

Акція біля офісу президента у Києві

Тільки єдина представниця монобільшості Слуги народу, голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна напередодні закликала колег не голосувати за законопроєкт.

"У разі голосування за ці зміни антикорупційна інфраструктура України буде фактично знищена. Наслідки ухвалення цього законопроєкту для держави вважаю катастрофічними", - написала Радіна.

Після підписання закону президентом генеральний прокурор Руслан Кравченко, наприклад, запевнив, що він не забиратиме справу Чернишова в НАБУ, а навпаки готовий допомогти, бо має багато досвіду у державних звинуваченнях.

За словами генпрокурора, підслідність в НАБУ та САП насправді не забиратимуть без аналізу матеріалів і ходу слідства.

Кравченко також запевнив, що не планує зловживати повноваженнями та не збиратися робити "ревізії" справ НАБУ.