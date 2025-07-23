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Прибуток американського автогіганта впав на третину через мита Трампа
23:39 22.07.2025 |
General Motors заявила, що її прибуток у другому кварталі 2025 року скоротився на 32% через втрати від нових мит.
Про це пише Reuters.
Найбільший автовиробник США General Motors (GM) повідомив про падіння прибутку до $3 млрд у другому кварталі - це на 32% менше, ніж торік. Причина - торговельні мита, які, за словами компанії, уже коштували їй $1,1 млрд.
GM очікує, що вплив тарифів лише посилиться у третьому кварталі. Компанія зберегла річний прогноз на рівні $10-12,5 млрд скоригованого прибутку, хоча визнає, що мита можуть зменшити його на $4-5 млрд. GM планує компенсувати близько 30% цього ефекту за допомогою внутрішніх заходів.
Виручка за квартал знизилася на 2% - до $47 млрд. Прибуток на акцію склав $2,53 (торік - $3,06). Аналітики очікували гірших показників ($2,44 за акцію). Акції GM впали на 3% у передринковій торгівлі.
Попри негативний вплив мит, базовий бізнес GM демонструє стабільність. Продажі в США зросли на 7%, компанія зберігає високі ціни на позашляховики та пікапи. Водночас GM вийшла на невеликий прибуток у Китаї - після торішніх збитків.
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