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АНАЛІТИКА

Прибуток американського автогіганта впав на третину через мита Трампа

 

General Motors заявила, що її прибуток у другому кварталі 2025 року скоротився на 32% через втрати від нових мит.

Про це пише Reuters.

Найбільший автовиробник США General Motors (GM) повідомив про падіння прибутку до $3 млрд у другому кварталі - це на 32% менше, ніж торік. Причина - торговельні мита, які, за словами компанії, уже коштували їй $1,1 млрд.

GM очікує, що вплив тарифів лише посилиться у третьому кварталі. Компанія зберегла річний прогноз на рівні $10-12,5 млрд скоригованого прибутку, хоча визнає, що мита можуть зменшити його на $4-5 млрд. GM планує компенсувати близько 30% цього ефекту за допомогою внутрішніх заходів.

Виручка за квартал знизилася на 2% - до $47 млрд. Прибуток на акцію склав $2,53 (торік - $3,06). Аналітики очікували гірших показників ($2,44 за акцію). Акції GM впали на 3% у передринковій торгівлі.

Попри негативний вплив мит, базовий бізнес GM демонструє стабільність. Продажі в США зросли на 7%, компанія зберігає високі ціни на позашляховики та пікапи. Водночас GM вийшла на невеликий прибуток у Китаї - після торішніх збитків.

За матеріалами: Економічна правда
 

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