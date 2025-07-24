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НБУ погіршив прогноз щодо зростання економіки України
14:51 24.07.2025 |
Національний банк України погрішив свій прогноз щодо зростання економіки у 2025 році з 3,1% до 2,1%.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики.
"Фіскальні стимули, забезпечені міжнародним фінансуванням, продовжили підтримувати економічне зростання в першому півріччі. Однак його темпи були стриманими через збільшення інтенсивності обстрілів й подальші руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житла", - зазначив Пишний.
За його словами, ці чинники визначали й збереження негативних міграційних тенденцій, що підтримувало напружену ситуацію на ринку праці.
Крім того, несприятливі погодні умови затримали жнива і обмежили перспективи врожаїв, що разом із поступовим вичерпанням продукції минулого врожаю гальмувало харчову промисловість і транспортну галузь, частина потужностей яких залишалася незадіяною.
Подальші темпи відновлення залежатимуть від перебігу війни. Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування і економічне зростання на рівні 2-3% у 2026-2027 роках (на 2026 рік НБУ раніше прогнозував зростання ВВП на 5%).
"Водночас у разі швидкої нормалізації умов приватні інвестиції та споживання суттєво зростуть і компенсують ефекти стрімкої фіскальної консолідації, а темпи зростання ВВП можуть становити 3-3,5%", - зазначив голова НБУ.
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