Виталий Портников: Керченский мост превращается для крымчан в своеобразную «дорогу смерти»

Виталий Портников / Крым.Реалии

То, что жители оккупированного Крыма - как и жители курортных городов соседней России - могут стать жертвами политики Кремля, стало ясно сразу же после телевизионного обращения российского президента, объявившего в собственной стране не карантин, как в большинстве стран мира, а «долгие выходные». И в этом сразу же сказался знаменитый путинский подход к реальности.

Потому что есть страны, которые вводят для своих граждан жесткий карантин и требуют под угрозой наказания, чтобы жители сидели дома. А есть страны, которые ограничиваются лишь небольшими мерами, но сохраняют рабочий ритм. Владимир Путин, похоже, один из очень немногих авторитарных правителей современного мира, который решил подменить карантин праздником. И сейчас уже региональным руководителям, которые оказались ближе к реальности и боятся вспышек эпидемии, приходится собственными усилиями исправлять ошибки российского президента.

Но при этом тысячи россиян решили использовать «долгие выходные» на полную катушку - раз уж нельзя добраться на Бали или Пхукет. А жители Ялты, Судака или Симферополя стали заложниками такого безумия. Ведь внутреннее авиасообщение в России продолжается. А полеты в Крым - несмотря на то, что они являются нелегальными с первого дня аннексии - являются частью внутреннего сообщения России. Я уж не говорю про пресловутый Керченский мост, который в эти дни превращается для крымчан в своеобразную «дорогу смерти», по которой рванули в Крым десятки тысяч россиян. Сколько из них приехали с той или иной инфекцией?

Политика российских оккупационных властей, уверен, прямо содействует распространению эпидемии на оккупированной территории, на территории, которая не является частью России с точки зрения международного права. Мало того, что президент России не хочет сказать своим соотечественникам правду об опасности, так Кремль, как видим, еще и содействует тому, чтобы россияне распространяли заразу на чужой земле.