Как в Украине советскую ПЗРК «Игла» прокачали почти до «Стингера»

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На фоне войны на Донбассе в Украине продолжается усиление противовоздушной обороны - причем происходит это не только на уровне модернизации зенитно-ракетных комплексов ближней и средней дальности, однако и на уровне войсковой ПВО. Тут кроме модернизации комплексов "Стрела-10" есть и еще одно важное направление - модернизация имеющихся переносных зенитно-ракетных комплексов типа "Игла-1".

После распада СССР Украине по наследству досталось просто огромное количество комплексов "Стрела-2" и "Игла-1". Общее количество по открытым источникам подсчитать сложно, однако только за 2007-2015 гг. в разные страны (включая, например, США, где они используются для отработки методов защиты летательных аппаратов) было экспортировано 282 пусковые установки и 931 ракету. И это просто цифры для понимания процессов, так как за период 1992-2007 гг. объемы продаж могут быть на порядок больше.

На сегодня "Стрела-2" является полностью устаревшим комплексом, поэтому в Украине начиная с 2012 г. основное внимание уделено реализации программы модернизации ПЗРК "Игла". В 2015 г. программа была фактически реанимирована и не так давно после успешных испытаний на полигоне "Десна" на вооружение ВСУ был принят вариант "Игла-1М".

Отечественный вариант имеет огромное количество отличий от оригинального советского комплекса, основное из которых новая инфракрасная головка самонаведения УА-424, которая разработана инженерами Казенного предприятия Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) "Арсенал", а ее серийное производство налажено на мощностях Научно-производственного комплекса "Прогресс" (г. Нежин Черниговской области). В изначальном варианте коренной модернизации, который имел название "336-24", предполагалось также замена твердого топлива для ракет на новое от "Павлоградского химического завода". Хватило ли денег на весь спектр модификации или просто ограничились установкой новой головки самонаведения сказать сложно.

Модернизированный ПЗРК "Игла"





Однако в любом случае характеристики комплекса значительно улучшились. Так, вероятность поражения цели в условиях установки противником активных помех составляет 0,4 - 0,6 (при этом показатель оригинальной "Иглы-1" составляет 0,1). Кстати, по этому показателю отечественной комплекс выйдет на уровень легендарного американского "Стингера".

Интересно, что согласно утверждениям разработчиков дальность поражения целей комплекса "336-24" составляет феноменальные 5200 м при стрельбе по цели на встречном курсе, что может быть крайне неприятным "сюрпризом" для вражеских летчиков и вертолетчиков.

Немного открытой информации и по реализации другого проекта - перспективного переносного зенитно-ракетного комплекса, который получил название "Барс". Если судить по отрывочным данным, украинские конструкторы пытаются решить задачу, которую перед ними поставили военные - создать биспектральную головку самонаведения. Это крайне перспективное решение для ПЗРК, которое находится на уровне самых современных зарубежных образцов. При наличии такой головки наведение ракеты и захват цели будет происходить сразу в двух секторах, относящихся к разным волновым диапазонам - инфракрасному и ультрафиолетовому.

Если при этом будет реализован принцип захвата цели по "отрицательному контрасту" (когда цель "холоднее" фона) - от такой ракеты на сегодня фактически нет защиты. Единственно, что может спасти самолет или вертолет, так это прямое поражения головки ракеты лазерным излучением, но это пока на уровне фантастики.

По мнению некоторых специалистов, такой комплекс может выйти из "бумажного" варианта только после 2021 г., реально поступить на вооружение в 2025 г.

Головка самонаведения УА-424





Еще одним направлением, в котором идет модернизация системы войсковой ПВО является создание на основе ПЗРК мобильных комплексов ближнего действия в составе пусковой установки и оптико-электронной системой обнаружения целей (благо разработки и в этой сфере у нас есть). При этом пусковые установки могут нести целые "россыпи" ракет ПЗРК по 4-6-8 штук. Как видится, основой такого комплекс могут стать бронеавтомобили "Козак" или "Варта" "Новатор".

Учитывая, что в случае установки на шасси ограничение по массе для отдельной пусковой установки уже не будет иметь такого критического значения, как для переносного комплекса, дальность ракет может быть еще увеличена за счет установки более мощного двигателя. А значит, дальность поражения целей снова возрастет.

Кстати, именно так поступили наши северные соседи, которые создали зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия "Лучник-Э" на базе ракет из состава ПЗРК "Игла-С" и легкого бронированного тягача МТЛБ.

Думаю, вполне реально поднять из архивов и наши довоенные проекты - так, в начале "нулевых" "Арсенал" вместе с немецкой компанией "Рейнметалл дифенс" разработала мобильный ЗРК ASGLA (ASRAD - IGLA). Фактически это были немецкий ЗРК ASRAD-2 (как вариант - ПЗРК "Игла"), установленные на шасси БТР-80. Комплекс был способен обнаружить цель на дальности более 12 км (с помощью трехкоординатной РЛС обнаружения и сопровождения целей X-Tar 3D компании "Рейнметалл дифенс", которая входила в состав поста обнаружения и управления огнем) и поразить ее на дальности более 7 км.

Вполне можно говорить о том, что сейчас происходит реализация программы модернизации всей системы ПВО, которая резко усилит возможности армейских подразделений на поле боя.