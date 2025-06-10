Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту

Засновник і CEO Meta Марк Цукерберг вирішив особисто очолити зусилля компанії зі створення штучного всеосяжного інтелекту (AGI) - системи, здатної виконувати завдання на рівні людини або краще. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників видання, у травні та червні Цукерберг проводив приватні зустрічі з найкращими фахівцями з ШІ у своїх будинках у Пало-Альто та Лейк-Тахо.

Він планує створити нову команду, яка всередині компанії має назву Superintelligence Labs, і особисто відбирає для неї близько 50 провідних інженерів та дослідників.

Задля цього Meta навіть перегрупувала офіси у Менло-Парку - нову команду посадять безпосередньо біля офісу Цукерберга.

Окрім цього, компанія готується до багатомільярдної інвестиції в американський стартап Scale AI, який постачає дані для тренування моделей штучного інтелекту.

Засновник стартапу Александр Ван, за даними джерел, після угоди приєднається до нової команди Meta. Це може стати найбільшою зовнішньою інвестицією компанії за всю її історію.

Рішення Цукерберга активізувати роботу над AGI стало реакцією на розчарування якістю останніх розробок компанії - зокрема нової моделі Llama 4. Її продуктивність викликала скепсис як усередині компанії, так і серед незалежних розробників.

Запланований запуск ще більшої моделі під назвою Behemoth довелося відкласти - виявилось, що вона не має суттєвих переваг над попередниками, хоча Meta активно її рекламувала як прорив.

Цукерберг перейшов у режим "засновника", ставши більш залученим до операційних рішень. Він особисто веде груповий чат у WhatsApp під назвою Recruiting Party, де з топменеджерами шукає нових фахівців.

Також він запевнив потенційних новобранців, що Meta має достатньо прибутку від реклами, аби профінансувати будівництво нових дата-центрів потужністю в кілька гігаватів - що зробить компанію однією з лідерів у світі за обчислювальними можливостями.

Meta змагається з такими гігантами, як OpenAI, Google та Anthropic, у гонитві за домінування в галузі ШІ. У 2024-2025 роках компанія планує інвестувати у штучний інтелект десятки мільярдів доларів, і, за словами Цукерберга, в майбутньому йдеться про "сотні мільярдів".