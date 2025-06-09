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Renault контактує з урядом щодо виробництва дронів в Україні
08:39 09.06.2025 |
Французький виробник автомобілів Renault контактує з урядом у Парижі щодо можливого виробництва безпілотників в Україні.
У неділю, 8 червня, компанія Renault повідомила, що міністерство оборони надіслало їй запит, чи може автовиробник допомогти з виробництвом безпілотників. "Були перемовини, але жодного рішення ще не ухвалено, оскільки ми чекаємо подальших подробиць щодо цього проєкту від міністерства", - зазначається у повідомленні.
На запит інформагенції Reuters міністерство пояснило, що чекає на повідомлення автовиробника, чи братиме він участь у проєкті.
ЗМІ: Renault вироблятиме дрони в Україні
Раніше радіо Franceinfo з посиланням на свої джерела повідомило, що автовиробник розгорне на території України виробництво безпілотників "за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту" та у співпраці з "французькими малим та середнім підприємством, що спеціалізуються на обороні".
Як пише видання, це партнерство може стати поворотним моментом через понад три роки після початку війни Росії проти України, та символом у часи переозброєння Європи та оголошень про масштабні інвестиції в оборонну промисловість.
Раніше міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що неназваний французький автовиробник розгорне виробництво безпілотників в Україні, причому частина продукції цього спільного підприємства надходитиме ЗСУ, а частина - французькій армії.
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