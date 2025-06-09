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АНАЛІТИКА

Канада оголосила про нову допомогу Україні на близько $25,5 млн

Канада оголосила про нову допомогу Україні на близько $25,5 млн

 Coyote

Канада надає Україні військову допомогу на суму понад 35 млн канадських доларів (близько $25,5 млн).

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Канади Девід Дж. Макгінті взяв участь у 28-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Там він оголосив, що Канада надає Україні військову допомогу на 35 млн канадських доларів.

За його словами, 30 млн канадських доларів будуть витрачені на - на бронетранспортери Coyote та Bison, а також нове обладнання й боєприпаси від канадських компаній.

Це доповнення до попередньої передачі 64 бронемашин Coyote, які прибули в Україну в грудні 2024 року.

Інших 5 млн канадських доларів підуть на комплекти радіоелектронної боротьби від канадської оборонної промисловості.
Ключові теги: Канада
 

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