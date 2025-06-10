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Honda анонсувала «найефективніші у світі» гібридні двигуни
14:34 10.06.2025 |
Генеральний директор Тосіхіро Мібе заявив, що нові гібридні двигуни Honda будуть меншими, легшими та ефективнішими.
Оскільки ентузіазм щодо електромобілів зменшується, а все більше покупців повертаються до традиційних бензинових автомобілів та гібридів, багато автовиробників роблять те саме. Honda вже натякнула на уповільнення виробництва електромобілів, і тепер японський автовиробник хоче повністю зосередитися на гібридах.
Генеральний директор Honda Тосіхіро Мібе заявив, що попит на гібриди зростає. З огляду на це, компанія прагне запустити новий парк гібридних автомобілів з «найефективнішим у світі» силовим агрегатом на основі двигунів внутрішнього згоряння та електродвигунів, зазначає генеральний директор.
Повідомляється, що сама гібридна система буде тоншою та легшою за поточну, з діапазоном обертів, який приблизно на 40 відсотків ширший, ніж зараз. За даними Honda, ця система повинна забезпечити підвищення ефективності приблизно на 10 відсотків.
Компанія хоче випустити 13 нових моделей зі своєю гібридною технологією наступного покоління по всьому світу до 2030 року. Північна Америка є «головним полем битви», за словами компанії, і Honda навіть прагне впровадити гібридне обладнання на своїх найбільших автомобілях у Штатах, ймовірно, Passport та Pilot.
Однак Мібе офіційно не підтвердив, які продукти Honda першими отримають новий гібридний силовий агрегат, але він сказав, що установка буде поєднуватися з існуючими 1,5- та 2,0-літровими бензиновими двигунами компанії. Це означає, що автомобілі в США, такі як Accord, Civic, CR-V та HR-V, спочатку можуть бути залучені до оновленої гібридної установки.
Тим не менш, Honda не відмовляється повністю від електромобілів. Автовиробник продовжить виробництво своїх майбутніх продуктів серії 0, які включають новий седан та кросовер. Мібе зазначив: «Ми хотіли б бачити бізнес акумуляторних електромобілів основою нашого бізнесу з 2030 року».
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