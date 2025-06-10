Анонсовано iPadOS 26 — найбільше оновлення для iPad за всю історію

Apple анонсувала нову операційну систему для своїх планшетів - iPadOS 26, назвавши її "найбільшим оновленням iPadOS за всю історію". Апгрейд містить новий дизайн Liquid Glass, покращену роботу з вікнами, розширені можливості Apple Intelligence, удосконалене управління файлами та нові функції запису аудіо й відео.

Одним із ключових нововведень стала оновлення розміщення вікон, яке дозволяє користувачам переглядати всі відкриті вікна одночасно та інтуїтивно розташовувати їх у вигляді мозаїки. Ця функція сумісна зі Stage Manager, а заразом є можливість організовувати робочий простір на зовнішньому дисплеї.

Користувачі, які використовують iPad для роботи чи навчання, отримають папки, додаток Preview та покращене управління файлами. Preview спрощує редагування PDF-файлів, а додаток "Файли" дозволяє перетягувати папки в Dock та встановлювати програми за замовчуванням для відкриття певних типів файлів.

iPadOS 26 також отримує розширену підтримку Apple Intelligence. Зокрема в додатках "Повідомлення", FaceTime та "Телефон" з'явиться функція "Живий переклад". У застосунку "Повідомлення" вхідні тексти, в тому числі групові, автоматично перекладатимуться потрібною мовою. У FaceTime користувач зможе стежити за перекладеними субтитрами, продовжуючи чути голос співрозмовника, а під час телефонної розмови голосовий переклад буде автоматично згенерованого протягом всієї розмови.

Для творців контенту в iPadOS 26 додано можливість виконання складних завдань у фоновому режимі, наприклад, експорту відео з Final Cut Pro. Крім того, користувачі зможуть вибирати аудіо- та відеовходи для різних додатків, а функція ізоляції голосу покращить якість запису.

Також до нововведень входять:

* функція попереднього перегляду, у якій користувачі можуть створювати швидкі ескізи та дописи в PDF-файлах та на зображеннях;

* нові способи створення Genmoji та їх редагування;

* нові можливості взаємодії Image Playground та ChatGPT;

* в Shortcuts реалізовано нові інтелектуальні дії;

* функція Local capture, яка створює високоякісні записи з iPad за допомогою будь-якої програми для відеоконференцій;

* нові застосунки Journal, "Ігри" та інші нововведення.

Очікується, що iPadOS 26 стане доступна восени разом з iOS 26 та watchOS 26.