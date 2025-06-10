watchOS 26 отримала новий дизайн, Workout Buddy з Apple Intelligence і покращену взаємодію з повідомленнями

Apple анонсувала watchOS 26 - велике оновлення для Apple Watch, яке пропонує редизайн інтерфейсу, нові фітнес-функції на базі штучного інтелекту та покращення для Smart Stack, повідомлень і жестів управління.

Система отримала оновлену зовнішність з дизайном Liquid Glass, який застосовується до Smart Stack, Центру керування, інтерфейсів додатків і циферблата Photos. Новий дизайн робить елементи більш виразними завдяки реалістичній візуалізації та анімаціям.

Головним нововведенням стала функція Workout Buddy - перший фітнес-асистент на основі Apple Intelligence. Він аналізує дані користувача, такі як пульс, дистанція, активність за тиждень і особисті рекорди, та генерує персоналізовану голосову мотивацію під час тренування. Workout Buddy підтримує такі активності, як біг, ходьба, HIIT і силові вправи, та працює з Bluetooth-навушниками за умови наявності iPhone з Apple Intelligence.

Додаток Workout отримав нову навігацію з кнопками в чотирьох кутах для швидшого доступу до налаштування тренувань, а також підтримку автоматичного запуску музики чи подкастів залежно від типу тренування і вподобань користувача.

У Smart Stack зʼявилися контекстні підказки. Це, наприклад, нагадування про тренування під час прибуття до спортзалу або порада активувати Backtrack, якщо користувач у віддаленій місцевості без зв'язку. Підказки мають вигляд м'якої візуальної анімації з Liquid Glass.

У додатку Messages зʼявилась підтримка Live Translation, яка перекладає вхідні повідомлення мовою користувача прямо на годиннику, а також миттєво перекладає відповіді. Крім того, годинник пропонує дії за контекстом переписки, для прикладу, надіслати Check In або гроші через Apple Cash. Повідомлення тепер також підтримують персоналізовані фони з iPhone і дозволяють відповідати на опитування.

Користувачі можуть керувати сповіщеннями жестом flick - коротким обертанням зап'ястка для їхнього приховування. Цей жест працює також для скидання викликів, таймерів та повернення на головний екран. Його підтримують Apple Watch Series 9, Series 10 та Ultra 2.

Серед інших оновлень:

* повноцінний додаток Notes на Apple Watch з можливістю створення, редагування, закріплення нотаток і доступу до списків;

* нові функції Hold Assist та Call Screening у додатку Phone: перша автоматично повідомляє про появу живого оператора в розмові, друга - дозволяє фільтрувати дзвінки від невідомих контактів;

* режим Live Listen із субтитрами для користувачів з вадами слуху;

* фотографії на циферблаті Photos тепер автоматично оновлюються на основі обраного контенту в додатку Photos;

* оновлена галерея циферблатів в iPhone та Apple Watch для легшого пошуку і налаштування.

Фінальний реліз watchOS 26 очікується восени. Оновлення буде доступне для моделей, сумісних із Apple Intelligence.