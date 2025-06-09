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АНАЛІТИКА

Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження

Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження

 

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження у Чєбоксарах об'єкту ВПК, де виготовляли антени для "Шахедів".

"В рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу, у ніч на 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили потужності АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро", що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки, рф", - сказано в повідомленні Генштабу.

Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження

 

Тут уточнили, що цей воєнно-промисловий комплекс є виробником навігаційного обладнання та забезпечує адаптивних антен "Комета". Їх використовують не лише в ударних БПЛА типу "Шахед", а й в уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ) та іншому високоточному озброєнні.

Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження

 

"Підтверджено ураження об'єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються. Обмеження на роботу аеропортів (план "Ковер") застосувалися у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові", - додали в Генштабі.

Водночас спільнота OSINT-аналітиків "КіберБорошно" зафіксувала мінімум два влучання БПЛА АН-196 "Лютий" по ВНІІР-Прогрес у Чєбоксарах. Приблизна відстань від державного кордону України, за даними експертів, становить 975км.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Росія
 

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