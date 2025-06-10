Фінансові новини
- |
- 10.06.25
- |
- 17:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
17:01 10.06.2025 |
18 пакет санкцій ЄС проти росії буде націлений на енергетичний та банківський сектори рф.
Про це сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
«Вперше ми пропонуємо транзакційну заборону на „Північний потік-1" та „Північний потік-2". Це означає, що жоден оператор ЄС не матиме можливості взаємодіяти, прямо або непрямо, з будь-якими транзакціями, які стосуються трубопроводів „північних потоків". Немає ніякого повернення до минулого», - наголосила фон дер Ляєн.
Окрім того, Єврокомісія пропонує знизити стелю цін на російську нафту - з 60 доларів до 45 доларів за баррель. Глава ЄК зазначила, що нафта все ще становить третину доходів кремля. Рішення щодо стелі цін на нафту є заходом коаліції «Великої сімки», тож ще буде обговорюватися на саміті G7 у Канаді (15-17 червня).
Єврокомісія також пропонує додати до санкційного списку додаткові 77 суден з російського «тіньового флоту» - на додаток до 342 суден, які вже перебувають під санкціями.
Щодо банківського сектора, ЄК націлилися на обмеження здатності рф залучати фінансування та здійснювати транзакції.
«Ми пропонуємо трансформувати чинну заборону на використання системи SWIFT у повну заборону на проведення транзакцій. І ми пропонуємо застосувати таку заборону транзакцій до ще 22 російських банків», - сказала Урсула фон дер Ляєн.
Заборону на транзакції також пропонують розширити на фінансових операторів у третіх країнах, які фінансують торгівлю з росією в обхід санкцій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
ТОП-НОВИНИ
|Троє українських членів комісії конкурсу на очільника БЕБ не з'явилися на засідання та зірвали кворум
|Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
|Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження
|На аеродромі «Саваслейка» уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Канада оголосила про нову допомогу Україні на близько $25,5 млн
|Україна зможе приєднатися до зони ЄС «роумінг як вдома» з 2026 року - Єврокомісія
|Дрони нанесли потужний удар по стратегічному заводу "Прогрес" у російському Мічурінську
|Низку регіонів росії атакували дрони: в Енгельсі горить нафтобаза, а в Брянську — імовірно, аеропорт
|Трамп: Доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися
|Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 мільярдів від заморожених активів РФ
Бізнес
|AirPods отримають студійний запис звуку та функцію дистанційного керування камерою
|Німецька поліція почала ловити водіїв із телефонами за допомогою «розумних» камер
|AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях
|Революційна платформа від Volkswagen розкрита: електрика та ДВЗ
|Ідеально для Game Pass: Microsoft і ASUS представили портативну консоль ROG Xbox Ally
|Євросоюз може відкласти введення правил регулювання штучного інтелекту
|Intel буде випускати тільки ті продукти, які можна буде продати на 50% дорожче собівартості