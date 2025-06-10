Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії

18 пакет санкцій ЄС проти росії буде націлений на енергетичний та банківський сектори рф.

Про це сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Вперше ми пропонуємо транзакційну заборону на „Північний потік-1" та „Північний потік-2". Це означає, що жоден оператор ЄС не матиме можливості взаємодіяти, прямо або непрямо, з будь-якими транзакціями, які стосуються трубопроводів „північних потоків". Немає ніякого повернення до минулого», - наголосила фон дер Ляєн.

Окрім того, Єврокомісія пропонує знизити стелю цін на російську нафту - з 60 доларів до 45 доларів за баррель. Глава ЄК зазначила, що нафта все ще становить третину доходів кремля. Рішення щодо стелі цін на нафту є заходом коаліції «Великої сімки», тож ще буде обговорюватися на саміті G7 у Канаді (15-17 червня).

Єврокомісія також пропонує додати до санкційного списку додаткові 77 суден з російського «тіньового флоту» - на додаток до 342 суден, які вже перебувають під санкціями.

Щодо банківського сектора, ЄК націлилися на обмеження здатності рф залучати фінансування та здійснювати транзакції.

«Ми пропонуємо трансформувати чинну заборону на використання системи SWIFT у повну заборону на проведення транзакцій. І ми пропонуємо застосувати таку заборону транзакцій до ще 22 російських банків», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Заборону на транзакції також пропонують розширити на фінансових операторів у третіх країнах, які фінансують торгівлю з росією в обхід санкцій.