Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році

Toyota Motor Corp. та Daimler Truck оголосили про остаточну домовленість щодо злиття своїх вантажних дочірніх компаній - Hino Motors Ltd. та Mitsubishi Fuso Truck & Bus - в межах нової холдингової компанії до квітня 2026 року, йдеться в пресрелізі Daimler Truck.

У спільній заяві компанії повідомили, що Toyota і Daimler володітимуть по 25% нової холдингової структури. Hino, зі свого боку, випустить нові акції та передасть свій завод у Хамурі Toyota за 150 млрд єн (близько $1 млрд).

Злиття має на меті підвищення прибутковості та пришвидшення розробки нових технологій на фоні змін у вантажному автопромі, який стикається з тиском через електрифікацію, автоматизацію транспорту та екологічне регулювання.

"Сьогоднішня фінальна угода - це не фініш, а стартова лінія. Наші чотири компанії, які прагнуть побудувати стале мобільне суспільство, разом створюватимуть майбутнє комерційного транспорту", - заявив генеральний директор Toyota Кодзі Сато.

Об'єднання Hino та Mitsubishi Fuso покликане об'єднати ресурси та знання задля ефективнішої адаптації до цих викликів.

Нова холдингова компанія матиме штаб-квартиру в Токіо. Холдинг володітиме 100% акцій Mitsubishi Fuso та Hino. Планується лістинг холдингової компанії на основному ринку Токійської фондової біржі. Генеральним директором холдингу стане Карл Деппен. Нова об'єднана компанія матиме понад 40 000 працівників.

Назва нової холдингової компанії, а також деталі структури об'єднання будуть оголошені протягом наступних місяців.

Як зазначає Bloomberg, на момент першого оголошення про угоду Hino Motors ще відновлювалася після гучного скандалу через фальсифікацію даних про викиди, що тривала роками. Це стало великою репутаційною проблемою для Toyota, яка володіє трохи більше ніж 50% акцій Hino.

Попри чутки про можливе злиття з Isuzu (в якому Toyota також має частку), компанія вирішила об'єднати Hino з Mitsubishi Fuso - підрозділом Daimler. У Toyota пояснили, що це не вплине на відносини з Isuzu або на теперішні партнерства.